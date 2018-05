Ferrari SP38 | un esemplare unico per il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este – FOTO

ilfattoquotidiano

: Si chiama SP38 la nuova Ferrari: è un esemplare unico, per la strada e la pista - Corriere : Si chiama SP38 la nuova Ferrari: è un esemplare unico, per la strada e la pista - Agenzia_Ansa : Svelata la #FerrariSP38, esemplare unico - repubblica : Ferrari SP38, il pezzo unico del milionario [news aggiornata alle 16:30] -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) E se le“di serie” non bastassero per colmare il bisogno di esclusività di un cliente? Se non fossero abbastanza speciali per accontentarlo? A Maranello hanno la soluzione al problema: si chiama “One-Off” ed è il programma che consente aisti di partecipare alla realizzazione di una carrozzeria unica, fianco a fianco con gli uomini del Centro Stilediretto da Flavio Manzoni. Unica condizione? L’deve sfruttare una meccanica di “ordinaria” produzione. L’ultima nata col programma “One-Off” è la “” e sarà fra le protagoniste dell’imminentedi sabato 26 maggio: la base costruttiva è quella della 488 GTB, da cui laprende in dote il motore V8 3.9 biturbo da 670 Cv di potenza massima installato in posizione centrale, nonché il cambio doppia frizione a 7 rapporti, abbinato al differenziale posteriore a controllo ...