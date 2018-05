Ferrari SP38 | incredibile capolavoro del Cavallino Rampante realizzato in esemplare unico

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Presentata nelle scorse ore sulla pista di Fiorano, laè stata realizzata indal reparto One-off per conto di un facoltoso cliente Grazie all’elitario programma One-off proposto dalla Casa delè possibile realizzare esemplari unici targaticapaci di diventare un instant-classic ed oggetti ricercatissimi da collezione. L’ultimo esempio di questo tipo di capolavori su quattro ruote è l’ineditaone-off presentata nelle ultime ore a Fiorano e realizzata su richiesta di un facoltoso cliente che per il momento risulta anonimo. Basata sulla488 GTB, laè già stata testata in è pista, mentre il prossimo weekend sarà una delle protagoniste indiscusse del celebre Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. La vettura sfrutta il V8 biturbo della 488, capace di sviluppare 670 CV a 8.000 giri e 760 Nm di coppia ...