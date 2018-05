Ferrari SP38 | esemplare unico e omaggio alle icone Rosse

Ferrari SP38 - Da Maranello una nuova one-off : Il programma Ferrari one-off ha dato vita a un nuovo modello unico, la Ferrari SP38. Creata su richiesta di un cliente del Cavallino Rampante, la nuova sportiva si basa sul telaio e sulla meccanica della Ferrari 488 GTB e rimarrà un esemplare unico. Subito dopo la cerimonia di consegna, avvenuta oggi a Fiorano, la sportiva ha completato alcuni giri di pista in attesa di essere esposta per la prima volta al pubblico il prossimo weekend in ...