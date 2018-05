Ferrari SP38 - Da Maranello una nuova one-off

Ferrari SP38 - un esemplare unico per il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este – FOTO : E se le Ferrari “di serie” non bastassero per colmare il bisogno di esclusività di un cliente? Se non fossero abbastanza speciali per accontentarlo? A Maranello hanno la soluzione al problema: si chiama “One-Off” ed è il programma che consente ai Ferraristi di partecipare alla realizzazione di una carrozzeria unica, fianco a fianco con gli uomini del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Unica condizione? L’esemplare deve ...

Ferrari SP38 : incredibile capolavoro del Cavallino Rampante realizzato in esemplare unico [GALLERY] : Presentata nelle scorse ore sulla pista di Fiorano, la Ferrari SP38 è stata realizzata in esemplare unico dal reparto One-off per conto di un facoltoso cliente Grazie all’elitario programma One-off proposto dalla Casa del Cavallino Rampante è possibile realizzare esemplari unici targati Ferrari capaci di diventare un instant-classic ed oggetti ricercatissimi da collezione. L’ultimo esempio di questo tipo di capolavori su quattro ruote è ...

