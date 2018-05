Ferrari | arriva la Sp38 | nuova creazione del programma One-Off

F1 - arriva la Direttiva Tecnica della FIA : ecco perché gli specchietti della Ferrari sono irregolari : La FIA ha inviato a tutti i team di Formula 1 una Direttiva Tecnica per regolamentare il montaggio degli specchietti sull’halo Era stata annunciata nei giorni scorsi, adesso è stata inviata anche ai team. La FIA ha inviato alle scuderie di Formula 1 la nuova Direttiva Tecnica che chiarisce la posizione della Federazione sugli specchietti ancorati all’Halo, nata dopo quanto vista sulla Ferrari a Barcellona. Charlie Whiting e i suoi uomini ...

TRIMESTRALE Ferrari/ Utile in crescita del 19 - 4%. A settembre arriva il Capital Market Day : TRIMESTRALE FERRARI con un aumento dell'Utile netto del 19,4%. Bene le vendite in Cina. Tra le consegne spicca il dato della 812 Superfast. Le parole di Sergio Marchionne(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:27:00 GMT)

Ferrari - arrivano conferme : ecco il sostituto di Raikkonen : La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello tra Ferrari e Mercedes. Individuato il dopo Raikkonen per la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la Ferrari. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in ...

Lapo Elkann - incidente con la nuova Ferrari/ Apre la portiera ma arriva un'altra auto : 30mila euro di danni : Lapo Elkann, incidente con la sua nuova Ferrari, Apre la portiera ma non si accorge dell’auto: 30 mila euro di danni. Piccola disavventura per il rampollo di casa Agnelli a Milano(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Ferrari - Arrivabene : 'C'è chi parla e chi fa i fatti...'. Raikkonen : 'Il doppio podio è importante' : Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, a Sky ha commentato a caldo il trionfo di Sebastian Vettel in Australia. Non c'era miglior modo per iniziare questa stagione. 'Sì. Bisogna stare ...

Formula 1 2018 - interviste Ferrari GP d'Australia. Arrivabene : 'C'è chi parla e chi fa i fatti' : Maurizio Arrivabene si gode la doppietta Ferrari nel primo GP della stagione, corso sul circuito di Melbourne : primo Vettel e terzo Raikkonen, l'uomo della pole e campione del mondo uscente Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto. "C'è chi parla e c'è chi fa i fatti. La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi li abbiamo fatti", sottolinea il ...

Mekies alla Ferrari - Horner attacca : 'Patti violati'. Arrivabene : 'Tutto legale' : Torna calda la polemica tra Ferrari e Red Bull sulla questione dell'ingaggio, annunciato 10 giorni fa da Maranello e che sarà operativo da settembre, dell'ormai ex responsabile della sicurezza Fia ...

F1 - scintille Horner-Arrivabene su caso Mekies 'Ferrari ha violato i patti' : MELBOURNE - Il mondiale non è ancora iniziato ed è già polemica. Prosegue, infatti, la diatriba tra Chris Horner e la Ferrari. Dopo i continui battibecchi di questo inverno sul caso Liberty Media, il ...

F1 - GP Australia 2018 : scintille tra Ferrari e Red Bull. Christian Horner attacca Maurizio Arrivabene : “Accordi non rispettati” : Come se non bastasse la pista, ci hanno pensato Maurizio Arrivabene e Christian Horner a scaldare l’atmosfera al GP d’Australia. Nella consueta conferenza stampa del venerdì dedicata ai team principal, infatti, il tema più caldo è stato l’annuncio da parte della Ferrari, avvenuto circa una settimana fa, dell’ingaggio di Laurent Mekies, 40enne ingegnere francese che negli ultimi anni ha lavorato direttamente per la FIA, ...

La gaffe del ministro Lorenzin : arriva a Modena e scambia Enzo Ferrari con Gino Paoli : Il ministro Lorenzin, durante un incontro tenutosi nel palazzo comunale di Modena, ha scambiato il celebre patron della Ferrari, Enzo Ferrari, per il cantante ligure Gino Paoli.Continua a leggere