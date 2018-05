Ferragosto floreale nelle Fiandre | dal tappeto di fiori di Bruxelles ai giardini botanici

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Dal 16 al 19 agosto la Grand Place ditornerà a riempirsi dei colori del tradizionaledi, realizzato con oltre 500.00 begonie dagli orticoltori della vicina Gent. Il tema scelto per questa edizione guarda per la prima volta all’America Latina ed in particolare alla regione di Guanajuato, in Messico.stesse giornate, la mostraopen-air Monuments of Unesco in Flowers celebra il 20° anniversario dell’inserimento della Grand Place nel Patrimonio Mondiale Unesco. Nell’attesa, gli amanti die natura si possono regalare una vista ad uno deie ortidellea Meise e Lovanio. Il Flower Carpet 2018 guarda all’America Latinasi prepara ad accogliere le oltre 500.000 begonie che dal 16 al 19 agosto comporranno ildi: una tradizione che dal 1971, ogni due anni, ricopre i 1800 metri quadrati della suggestiva ...