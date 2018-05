Femminicidio | per la prima volta i beni del padre assassino ai figli orfani

'Aborto prima causa Femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

Femminicidio a Terzigno - in appello confermati 30 anni per l'ex compagno : Sentenza confermata anche in appello: Nunzio Annunziata, l'assassino di Enza Avino, la giovane donna uccisa a settembre nel 2015 a Terzigno, dinanzi ad una farmacia, è stato condannato a 30 anni di ...

Femminicidio - l’appello dei sindacati : “Il piano antiviolenza non è operativo. Sbloccare subito le risorse economiche” : Mancano ancora i soldi e il piano antiviolenza è incagliato, mentre dall’inizio dell’anno sono già 24 le donne uccise. “Una vera e propria mattanza, davanti alla quale chiediamo di rendere il piano immediatamente operativo“, è l’appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil assieme all’assocazione dei Centri antiviolenza, alle volontarie del Telefono Rosa e ad altre onlus. “Lo scorso 25 novembre i giornali ...

Femminicidio : Martina - arresto obbligatorio per chi maltratta donne e stalker : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – “Da dove riparte il Pd? Il Pd riparte dalle persone, dalla comunità, dalle risposte ai temi concreti. Lavoro, giovani, diritti. Diritti delle donne. In Italia viene uccisa una donna ogni 60 ore. è una strage continua. Dobbiamo reagire tutti subito. Occorrono azioni forti, a partire anche dall’introduzione dell’arresto obbligatorio per chi maltratta e per gli stalker”. Lo ha detto il ...