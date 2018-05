Femminicidio a Siracusa | prima applicazione della nuova legge | i beni del padre andranno

Femminicidio Siracusa - Laura Petrolito non è morta per caso : Il 18 marzo Paolo Cugno ha sferrato sei coltellate alla moglie Laura Petrolito e poi l’ha gettata in un pozzo artesiano. Secondo il blog “In quanto donna” sarebbe la diciassettesima donna uccisa nel 2018. E ieri si è aggiunta anche Immacolata Villani, assassinata dal suo ex marito Pasquale Vitiello a Terzigno, che stamani si è tolto la vita. Quello di Laura (come quello di Immacolata) è un Femminicidio ma i cronisti descrivono ...