Felice Gimondi | “Chris Froome? Chi ha l’asma stia a casa! Fabio Aru? Troppo piano I

(Di mercoledì 23 maggio 2018)sta seguendo con molto interesse il Giro d'Italia 2018. Una delle grandi leggende del ciclismo italiano, rivale del Cannibale Eddy Merckx, era oggi presente sul traguardo di Iseo dove si è conclusa la diciassettesima tappa della Corsa Rosa (vittoria di Elia Viviani, classifica generale immutata. Il 75enne ha rilasciato delle ficcanti dichiarazioni all'Ansa, parlando degli annunciati big presenti a questa edizione del Giro d'Italia: "I corridori forti devono gareggiare sempre, non ha alcun senso star fermi e scegliere le corse alle quali partecipare.e la crono? In montagna è andato? Ha avuto delle difficoltà. Chi ha l'asma se nea casa. La mia sfida con Merckx? Eddy andava forte ogni giorno e su ogni terreno. Era durissima contro di lui".