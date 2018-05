Febbre alta e raffreddore | credeva di avere l' influenza ma era sepsi | ragazza di 18 anni

Febbre alta e difficoltà respiratorie : bambino muore per una meningite da pneumococco : Un bambino di otto mesi è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stato ricoverato per una meningite da pneumococco. Il piccolo, trasportato all'...

Incidente mentre corrono in ospedale perché ha la Febbre alta : morto bimbo di 6 mesi : Demir Rahming, sei mesi d'età, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente stradale mentre la madre e lo zio lo stavano portando in ospedale perché a causa dell'influenza riusciva a malapena a respirare. Indagini in corso.Continua a leggere

Parma - bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di Febbre alta : aperta inchiesta : Il piccolo aveva febbre alta da due giorni, poi è peggiorato improvvisamente: quando i genitori sono arrivati all'ospedale Maggiore di Parma era già deceduto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, in cui non risulta ancora nessun indagato, per fare chiarezza sulla vicenda.Continua a leggere

Parma - morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di Febbre alta/ La Procura ha aperto un’inchiesta : Parma, morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta: la Procura ha aperto un’inchiesta. E’ avvenuto nella giornata di mercoledì, con il piccolo giunto in arresto cardiaco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la Febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Choc a Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la Febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Choc a Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la Febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso...

Netanyahu in ospedale con Febbre alta : 00.26 Il primo ministro israeliano Netanyahu è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a una serie di test presso l'Hadassah-University Medical Center di Ein Kerem per febbre alta e tosse forte. Così il sito web del Jerusalem Post. Da una nota dell'Ufficio del premier,il medico di Netanyahu ha ordinato i test affermandoo che Netanyahu non ha riposato a sufficienza per il recupero da un'influenza che ha avuto due settimane fa. Di ...