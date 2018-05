Fausto Filippone Omicidio-suicidio a Francavilla | l’inquietante conferma | è stato lui ad

Chieti. E’ stato Fausto Filippone ad uccidere la moglie Marina Angrilli : Marina Angrilli è stata spinta giù dal balcone a Chieti. A confermarlo l’esito dell’autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone.

Tragedia di Chieti - per l'autopsia Fausto Filippone ha ucciso la moglie : "Piccola morta sul colpo" - E' morta sul colpo nell'impatto al suolo la piccola Ludovica, la bimba di 10 anni lanciata da un viadotto dell'A14. Lo conferma l'autopsia eseguita sul corpo della piccola ...

Chieti - il mediatore che ha parlato per ore con Fausto Filippone : “La bimba era sotto choc e capiva il dramma” : Ha cercato per sette ore di convincere Fausto Filippone a non uccidersi e a non buttare dal viadotto della A14 anche la figlia Ludovica. Durante quell’interminabile trattativa, poi finita con la morte di entrambi, ha parlato con il manager 49enne dei suoi problemi. Fra questi, ha dichiarato Massimo Di Giannantonio ai microfoni di Radio Capital c’è “la morte della madre Lidia”, avvenuta il 18 agosto ...

Chieti, lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si suicida: chi era Fausto Filippone

Chieti - il testimone : “Ho soccorso la moglie di Fausto Filippone - poi lui ha detto : vado a prendere mia figlia” : “Intorno a mezzogiorno ho sentito un urlo straziante e poi un tonfo”, racconta al Corriere della Sera Giuliano Salvio, un medico che abita nella stessa palazzina di Chieti Scalo dove domenica scorsa è morta la moglie di Fausto Filippone, il manager che poche ore più tardi ha buttato la figlia nel vuoto da un cavalcavia della A14 per poi lanciarsi a sua volta. Salvio, dopo aver capito che Marina Angrilli era precipitata dal terzo ...

