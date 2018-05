Falcone : Palermo - Fico mangia in mensa caserma Lungaro : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Camera Roberto Fico dopo avere lasciato l’aula bunker del carcere Ucciardone, dove ha partecipato alla commemorazione di Giovanni Falcone, ha raggiunto la caserma Lungaro di Palermo dove ha reso omaggio ai poliziotti vittime della mafia. Fico, che è accompagnato dal capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, e dal ministro dell’Interno Marco Minniti, si è seduto adesso in ...

Memoria d'accusa : quando Giovanni Falcone denunciava il caso Palermo : Ripubblichiamo del giudice ucciso che L'Espresso ha pubblicato in esclusiva il 18 settembre 1988. «C'è un senso di scoraggiamento. Ci hanno messo nella condizione di non muoverci» Perché Giovanni Falcone vive ancora oggi " Strage di Capaci, il racconto dei sopravvissuti: "Quel giorno ho visto l'asfalto salire in cielo" " Ventisei anni dalla morte di Giovanni Falcone: i momenti più importanti della sua vita"

Ventisei anni dopo la strage di Capaci - Palermo si ferma nel ricordo di Falcone : Dal 23 maggio 1992 al 23 maggio 2018: Ventisei anni dalla strage di Capaci e la ferita di Palermo è ancora aperta. Così la città si ferma per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie...

Palermo - il giorno di Falcone : approda la Nave della legalità. Fico : "Antimafia priorità dello Stato" : Sbarcati mille studenti. Maria Falcone: "Non abbiamo ancora vinto". Poi il raduno nell'aula bunker. Il procuratore nazionale Cafiero: "I partiti hanno...

Palermo - il giorno di Falcone : è approdata la Nave della legalità con mille ragazzi : Ad accogliere gli studenti arrivati da Civitavecchia il presidente della Camera Roberto Fico e Maria Falcone. Poi il raduno nell'aula bunker

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

Falcone : quartiere Palermo rifiuta 'lenzuoli della legalità' - esposti da vigili : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Gli abitanti del quartiere Passo di Rigano di Palermo dicono no ai 'lenzuoli della legalità' preparati per il XXVI anniversario della strage di Capaci dagli alunni della scuola elementare Emanuela Loi di Palermo e il comando di polizia municipale decide di esporli sull

Falcone : PalermoChiamaItalia - commemorazioni dedicate agli agenti delle scorte : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Saranno dedicate agli uomini e alle donne delle scorte, eroi silenziosi che rischiano quotidianamente la vita per proteggere servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le commemorazioni per il 26esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Nel nome di questi ‘angeli custodi’ del passato e del presente si svolgeranno tutte le iniziative promosse ...

Falcone : PalermoChiamaItalia - commemorazioni dedicate agli agenti delle scorte (2) : (AdnKronos) – Le celebrazioni ufficiali nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, le iniziative nelle piazze e nelle scuole della città, i due cortei pomeridiani che il 23 pomeriggio confluiranno sotto l’albero intitolato a Falcone, in via Notarbartolo, saranno il cuore pulsante di #PalermoChiamaItalia, manifestazione per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le donne e gli ...

