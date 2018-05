Falcone | Lupo Pd | straordinaria mobilitazione società civile

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Anche quest’anno unadella, in particolare dei più giovani, che da ogni parte d’Italia sono arrivati a Palermo per ricordare il sacrificio di Giovannie per conoscere la sua attività ed il suo impegno fino al pomeriggio di quel 23 maggio”. Lo dice Giuseppe, capogruppo del PD all’Ars, presente oggi all’iniziativa organizzata nell’aula bunker di Palermo per ricordare Giovanni, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani ed Antonio Montinaro.‘Mi auguro che da domani ognuno dei ragazzi presenti oggi a Palermo, quando tornerà nella propria classe e riprenderà la vita di tutti i giorni ‘ continua-, porti con se l’esempio di chi ha vissuto i valori della legalità, contrastando ogni forma di ‘mentalità’ mafiosa. ...