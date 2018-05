liberoquotidiano

: RT @RaiStoria: Perché sono stati uccisi Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino? Oggi #23maggio a #PassatoePresente alle 13:15 @RaiTre e sta… - 960Sonia : RT @RaiStoria: Perché sono stati uccisi Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino? Oggi #23maggio a #PassatoePresente alle 13:15 @RaiTre e sta… - zazoomblog : Falcone: Lupo (Pd) straordinaria mobilitazione società civile - #Falcone: #straordinaria - PrimoCerri : RT @RaiStoria: Perché sono stati uccisi Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino? Oggi #23maggio a #PassatoePresente alle 13:15 @RaiTre e sta… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - “Anche quest’anno unadella, in particolare dei più giovani, che da ogni parte d’Italia sono arrivati a Palermo per ricordare il sacrificio di Giovannie per conoscere la sua attività ed il suo impegno fino al pomerigg