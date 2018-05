Falcone e Borsellino | il viaggio degli studenti sulla Nave della legalità | “La mafia è

Mafia - Grasso : “Stragi Falcone e Borsellino hanno ancora lati oscuri. Probabili presenze estranee” : “Oltre agli esecutori materiali, ci possono essere state presenze estranee“. A dirlo, 26 anni dopo la morte del giudice Giovanni Falcone, è l’ex magistrato Pietro Grasso, senatore di LeU, sulla Nave della legalità. “Le stragi di Falcone e Borsellino presentano ancora lati oscuri” ha aggiunto. L'articolo Mafia, Grasso: “Stragi Falcone e Borsellino hanno ancora lati oscuri. Probabili presenze estranee” ...

Mafia - 25 anni dopo nel “bunkerino” di Falcone e Borsellino : “Qui trovavano rifugio da attacchi fisici e morali” : È un pezzo di storia che rivive, 25 anni dopo: nel Palazzo di Giustizia di Palermo, il “bunker” (o “bunkerino, come è stato ribattezzato), dove Giovanni Falcone e Paolo Borsellino iniziarono la loro lotta alla Mafia nei primi anni Ottanta, è oggi un museo. “Qui è rinchiusa l’anima di ciò che è stato fatto” racconta il segretario dell’Anm di Palermo, Ennio Petrigni. “Per loro era un rifugio dagli ...

Mafia : Mattarella - ricordo Falcone e Borsellino motivo di impegno per tutti : Civitavecchia (Rm), 22 mag. (AdnKronos) – L’uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle donne e degli uomini delle loro scorte rappresentò “una stagione tragica per il nostro Paese, da non dimenticare per farne un motivo continuo di impegno per tutti, per l’intera comunità nazionale”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Civitavecchia ...

Per non dimenticare le vittime di mafia - Bolzano ricorda Falcone e Borsellino : Bolzano . Nella piazzetta vicino al Tribunale sul lato di via Duca d'Aosta che incrocia con via Roen, dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, anche la Città di Bolzano vuole ricordare mercoledì ...

Festival Falcone e Borsellino : prima edizione a Capaci dal 23 maggio : Otto compagnie teatrali in concorso e quattro spettacoli fuori concorso sul palco allestito nell'atrio interno della scuola elementare Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo , via J.F. Kennedy, . ...

Piccolo Eliseo : in scena "Novantadue. Falcone e Borsellino 20 anni dopo" tra domande insolute e mezze verità : Non si tratta di uno spettacolo storico-biografico, ma di una pièce che ricostruisce la temperie socio-politica di un'epoca, dominata da grandi contrasti, che segna la caduta della DC, accelerata dal ...

Mafia : Miccichè - prossimo anno 15 borse di studio 'Falcone e Borsellino' : Palemro, 2 mag. (AdnKronos) - Il prossimo anno saranno quindici le borse di studio 'Falcone e borsellino' assegnate ai laureati in Giurisprudenza con il massimo dei voti, promosse dalla Fondazione Giovanni Falcone e finanziate dall’Ars. Lo ha anticipato il presidente dell’Assemblea regionale sicilia

Chieppa nuovo direttore generale di Gesap dell'Aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino : Gesap , la società di gestione dell' Aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino , ha un nuovo direttore generale che riveste anche il ruolo di accountable manager. E' Natale Chieppa , 63 anni, la cui ...

Berlusconi - Travaglio : “Chi pagava mafia eviti di portare corone di fiori sulle tombe di Falcone e di Borsellino” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, spiega durante la trasmissione Dimartedì (La7) il dispositivo relativo alla sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia, scindendo il piano giudiziario da quello etico e politico. Poi sottolinea: “Conosciamo una sentenza definitiva, quella per la quale Dell’Utri è in galera per concorso esterno in mafia. In quella sentenza definitiva c’è scritto che Dell’Utri ...

Mafia : pm Teresi - sentenza dedicata a Falcone e Borsellino : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Questo processo e questa sentenza sono dedicati a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone e a tutte le vittime innocenti della Mafia". Lo ha detto il pm Vittorio Teresi al termine della lettura del dispositivo del processo sulla trattativa Stato-Mafia. "Va analizzato att

La trattativa Stato-Mafia ci fu davvero : condannati vertici Ros - Dell'Utri e due boss. Assolto l'ex ministro Mancino Il pm : «Per Falcone e Borsellino» : La cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia è esistita davvero: è una sentenza a dirlo, anche se non definitiva. La Corte di Assise di Palermo ha infatti condannato a pene comprese tra 8...

