Fabrizio Gifuni è Pippo Fava “È uomo verissimo anche se anomalo” Prima che la notte

Prima che la notte - Fabrizio Gifuni a Blogo : "Dopo 8 anni torno a recitare in tv" (VIDEO) : Fabrizio Gifuni torna a recitare in tv a distanza di 8 anni e lo fa interpretando Pippo Fava in Prima che la notte, il film in onda in Prima serata su Rai1 mercoledì 23 maggio in occasione de La giornata della legalità:In passato ho affrontato altri racconti per la televisione, anche se non con grande frequenza. Passano sempre un po' di anni, l'ultimo, otto anni fa, è stato quello su Basaglia (C'era una volta la città dei matti, Ndr). Il ...