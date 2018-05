“Fabrizio | ci sono loro” Antonella Clerici e Carlo Conti lo fanno per Frizzi E non è

caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 maggio 2018)passati più di due mesi dalla morte di Fabrizioma il dolore per la scomparsa dello storico conduttore è ancora tanto, così come i messaggi di affetto da parte di colleghi e fan che non riescono a darsi pace. Tanta la partecipazione durante i funerali del 60enne, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale dopo che da mesi aveva iniziato una battaglia con una brutta malattia, una situazione delicata della quale si era venuto a sapere a seguito del malore che aveva colpitodurante le registrazioni del programma L’Eredità e che lo aveva tenuto lontano dalle scene per un po’. Grande il desiderio dinuare a tenere vivo il ricordo di uno dei volti più amati della televisione italiana. Apprezzato per la sua simpatia e, ancora di più, per la sua bontà d’animo. Il comportamento sempre integerrimo, il garbo e la simpatia di un conduttore in ...