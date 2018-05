F1 | Vettel e quelle ammissioni sul prossimo compagno di squadra | “Hamilton? Mai dire mai”

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sebastianha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della Ferrari per il Gp di Monaco, sottolineando di voler bissare la vittoria dello scorso anno Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. Un’occasione fondamentale per la Ferrari per tornare a sorridere, viste anche le prestazioni die Raikkonen mostrate nell’appuntamento dello scorso anno, quando il tedesco vinse con il finlandese giunto terzo al traguardo. Photo4 / LaPresse Quest’anno il driver di Heppenheim ci riproverà, come sottolineato nel corso della conferenza stampa di oggi: “a Barcellona non è andata bene per noi, è stato positivo provare martedì e mercoledì per capire meglio alcune cose che non sono andate nel week-end. Abbiamo un paio ...