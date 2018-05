F1 | Todt preoccupato dalla piega presa dal circus | “si pensa più alla ricerca che al

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il presidente della Fia ha parlato del futuro della Formula 1, esprimendo le proprie preoccupazioni per laintraLa strada intraFormula 1 non convince molto Jeandal fatto che ilsi stia concentrando sue sviluppo e non sullo sport vero e proprio. Una situazione che non piace al presidente della FIA, pronto ad intervenire per modificare le regole dei V6 ibridi, ormai sono in vigore dal 2014. LaPresse/Reuters “Volevamo prendere tutto ciò di buono che abbiamo imparato dai regolamenti esistenti e cercare di rendere le cose più semplici. E’ un bellissimo pezzo d’arte, di tecnologia, ma credo che forse non è quello che si aspettano i tifosi. Non è assolutamente necessario per avere un buon campionato. Quindi penso che sia importante imparare da questa tecnologia, ma anche proporre qualcosa che sia più semplice. Per me ...