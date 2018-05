F1 Mercedes | Bottas | «Voglio restare all' interno di questo team»

Gp Spagna F1 2018 : doppietta Mercedes - Hamilton-Bottas - - disastro Ferrari : PIRELLI CAMBIA I VALORI IN PISTA Un fattore chiave e decisivo, nell'economia di qualifiche e gara, lo ha sicuramente giocato la nuova gomma Pirelli, portata qui al Montmelò per la prima volta quest'...

Dominio Mercedes in Spagna - Hamilton vince davanti a Bottas : Allarme Ferrari, la Mercedes è tornata. Hamilton trionfa nel Gp di Spagna e allunga a +17 nel Mondiale su Sebastian Vettel, cui non è bastato passare Bottas al via per limitare i danni, né resistergli dopo il primo pit stop. Sbagliata la strategia Ferrari, che ha deciso di fermare il tedesco una seconda volta dopo 42 giri durante la virtual safety ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

Spagna - trionfo Mercedes : Hamilton su Bottas. Ferrari - Vettel solo 4° : Prima doppietta Mercedes della stagione e imprevista resa Ferrari nel GP di Spagna a Montmelò, con il successo mai in discussione di Lewis Hamilton , vittoria numero 64 in carriera, davanti al ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere live : FP1 - vola Bottas. Mercedes davanti - Gp Spagna 2018 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: tempi e classifica, orari e sessioni , oggi,

F1 Spagna - Libere 1 : Mercedes davanti con Bottas e Hamilton - 3° Vettel : BARCELLONA - Le prime Libere sulla pista catalana di Montmelò si aprono nel segno della Mercedes, che dominano la scena e piazzano entrambe le vetture in vetta alla classifica dei tempi. davanti a ...

F1 - Gp Spagna : prime libere targate Mercedes. Bottas davanti a Hamilton - terzo Vettel : BARCELLONA - Mercedes davanti nella prima sessione di libere del Gp di Spagna, quinta prova , su 21, del mondiale di formula uno. Il più veloce è stato il finlandese Valterri Bottas che ha girato in 1'...

F1 Mercedes - Bottas : «Un onore essere un vincitore del trofeo» : ROMA - Valtteri Bottas si è consolato della mancata vittoria a Baku anche grazie ad un prestigioso riconoscimento che ha ricevuto nel weekend in Italia. Il finlandese è stato premiato a Brisighella ...

F.1 - a Baku la Ferrari di Vettel in pole position poi le Mercedes di Hamilton e Bottas : Sebastian Vettel continua a volare e guadagna la terza pole consecutiva davanti alla Mercedes, comunque agguerrite. Hamilton in prima fila, Bottas in seconda accanto alla Red Bull di Ricciardo. Raikkonen fa qualche errore di troppo ed è sesto a fianco dell'altra Red Bull di Verstappen

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

F1 - Valtteri Bottas : “La Mercedes non è così superiore. Siamo vicini e sarà una gran battaglia quest’anno” : L’ottavo posto del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, non è stato il miglior risultato possibile per Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend incolore, costellato dall’errore nel Q3 quando, perdendo il controllo della macchina, è andato contro il muro rovinando di fatto la sua gara. Partendo dalla quindicesima piazzola (per via anche della sostituzione del ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...

VIDEO Valtteri Bottas - l’incidente nelle qualifiche del GP d’Australia. Che schianto della Mercedes contro il muro! : Valtteri Bottas si è schiantato contro il muro durante le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il secondo pilota della Mercedes è andato sul cordolo umido e la sua vettura si è girata, rendendosi incontrollabile. Un errore grave per il finlandese nei primi minuti del Q3 che lo costringerà a scattare in decima posizione. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi ...

F1 Mercedes - Bottas : «Hamilton? Nessuno è imbattibile» : ' Hamilton? Nessuno è imbattibile, quest'anno ci provo ', aveva dichiarato in un'intervista a Sky Sport . A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, Bottas è tornato a parlare della nuova stagione con ...