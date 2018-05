F1 – Hamilton non ‘brilla’ di luce propria | i gioielli di Lewis in conferenza stampa lo

F1 – Hamilton - la frecciatina alla Ferrari e le spiegazioni sul rinnovo di contratto : “Kimi non può essere del tutto contento” : Le sensazioni di Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Monaco: il corridore della Mercedes pronto per il nuovo weekend di gara Conferenza del mercoledì terminata! A Montecarlo i piloti hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Monaco. Scenari unici per un weekend di gara che regalerà forti emozioni, colpi di scena e sorprese, così come è stato una sorpresa vedere i piloti in conferenza stampa con gli ...

Vettel : 'Io e Hamilton in Ferrari? Non mi dispiace' : 'Lewis come compagno di squadra? Non saprei, non mi dispiacerebbe anche se sono molto contento del mio rapporto con Kimi'. Sebastian Vettel non avrebbe problemi a fare coppia in rosso con il pilota ...

F1 - GP Monaco 2018 : Montecarlo primo bivio stagionale per la Ferrari. Hamilton in fuga - non si può più sbagliare : Un anno fa la Ferrari dopo un inizio di stagione da incorniciare centrò una splendida doppietta tra le vie del Principato di Monaco, con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Con il senno di poi il momento più alto della scuderia di Maranello e, viceversa, il più basso di Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 e, a fine gara, distante 25 punti in classifica nei confronti del rivale tedesco. Il prossimo weekend, invece, la Ferrari si giocherà ...

F1 gp di Spagna : il ritorno di "the hammer" Lewis Hamilton. Ferrari così non va! : Una brutta Ferrari rimedia solo un quarto posto e un ritiro per problemi tecnici. Se in Cina e poi a Baku non si è riusciti a capitalizzare quanto di buono fatto in qualifica, qui in Spagna né Vettel, né Raikkonen sono mai stati della partita.Gara strana quella al Montmelò e diciamolo, anche un po' bruttina: per un minuto sembrava di essere tornati nel 2014 quando le Mercedes prendevano il volo e dopo due giri, ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Pit-stop obbligato - le gomme non tenevano. Hamilton? Era il più veloce” : Sebastian Vettel ha concluso il GP di Spagna 2018 in quarta posizione. Un risultato deludente per il tedesco della Ferrari che ora è scivolata a 17 punti da Lewis Hamilton in classifica generale, complice un pit-stop forzato. Il quattro volte iridato ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo deciso di fermarci perché le nostre non duravamo come quelle degli altri, non potevamo ricalcare la strategia degli altri. Abbiamo ...

Hamilton punge Vettel : "Non è il rivale più forte che ho sfidato" : Il 33enne, quattro volte campione del mondo in Formula Uno, sta un po' arrancando rispetto al passato, nonostante la stagione sia appena iniziata e visto che anche nello scorso campionato la Mercedes ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Ritmo e prestazioni non sono in armonia» : TORINO - Lewis Hamilton si trova oggi alla guida della classifica, ma non si fa illusioni: 'Essere alla testa del campionato è grandioso ma, se continueremo così, ci vorranno molte gare fortunate per ...

F1 - Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes - ultimo ko in Malesia nel 2016! : ... in era power unit le criticità si possono contare sulle dita di una mano e il ritorno al successo nella gara di Baku è ossigeno puro per il team tedesco e per il Campione del Mondo che ormai neanche ...

F1 - Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes - ultimo ko in Malesia nel 2016! : L’Affidabilità è un fattore determinante in Formula Uno, spesso si dice che l’importante è portare la macchina al traguardo, che i Mondiali si vincono più con la continuità che con gli exploit, che è necessario poter contare su un mezzo perfetto e indistruttibile piuttosto che su un razzo in grado di regalare grandi gioie ma che al tempo stesso non garantisce delle certezze. Lewis Hamilton ha compreso al meglio questo vecchio diktat ...

Gp Baku - Hamilton : 'Non pensavo di farcela - ma non ho mai mollato' : 'Non pensavo che ce l'avrei fatta. È stata una vittoria davvero emozionante, il team ha fatto un lavoro eccezionale e Vallteri Bottas avrebbe meritato di vincere, anche Sebastian Vettel ha fatto un ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ho fatto una bella rimonta - non abbiamo il passo per battere le Ferrari ma…” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha approfittato al meglio della foratura di Valtteri Bottas e dell’incidente tra le due Red Bull conquistando così il primo successo stagionale. Il britannico della Mercedes, ora leader della classifica generale, è sembrato entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Credo che di aver fatto una bella rimonta. Non avevamo il ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : Vettel prova a scappare - Hamilton non molla : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan 2018 , quarta tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro con aggiornamenti costanti per non perdersi ...