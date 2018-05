F1 – Hamilton | la frecciatina alla Ferrari e le spiegazioni sul rinnovo di contratto

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Le sensazioni di Lewisvigilia del Gp di Monaco: il corridore della Mercedes pronto per il nuovo weekend di gara Conferenza del mercoledì terminata! A Montecarlo i piloti hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Monaco. Scenari unici per un weekend di gara che regalerà forti emozioni, colpi di scena e sorprese, così come è stato una sorpresa vedere i piloti in conferenza stampa con gli occhiali da sole addosso: “ci sono delle luci così abbaglianti che non potrei nemmeno vedere la vostra faccia, per questo ho gli occhiali da sole“, ha spiegato. “E’ davvero un sogno guidare qui, sono molto fortunato ogni anno perchè vivo anche qui, ma l’attesa che c’è da un anno all’altro è enorme ed è un peccato che ci sia una sola gara qui perchè davvero spettacolare. Una gara intensa dove devi ...