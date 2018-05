F1 | GP Monaco Montecarlo 2018 | prove libere Programma | orari e tv

F1 - GP Monaco 2018 : le gomme Pirelli che verranno utilizzate a Montecarlo. Le scelte dei team e le possibili strategie per la gara : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso Montecarlo, sede del sesto appuntamento del Mondiale 2018. Le polemiche relative all’uso delle Pirelli “modificate” hanno accompagnato lungamente i giorni successivi al GP di Spagna e la Ferrari vorrà riscattarsi dopo la brutta prestazione sul tracciato catalano, che l’ha vista fuori dal podio e lontana dalle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ci si presenta nel ...

F1 - GP Monaco 2018 : i precedenti della Ferrari a Montecarlo. Nove vittorie per la Rossa. E quella doppietta dello scorso anno… : Il Mondiale di F1 è pronto per vivere l’appuntamento più glamour della stagione. Sul circuito di Montecarlo va in scena il GP di Monaco, snodo cruciale di un campionato che vede Lewis Hamilton primo e Sebastian Vettel all’inseguimento, pur dopo un brillante avvio di stagione. Sul tracciato monegasco la Rossa vanta “solo” 9 vittorie: un bottino magro, se si considera che le edizioni disputate sono state ben 74, 63 delle ...

Formula 1 - GP Monaco. La pole non è tutto tra le strade di Montecarlo : Sicuri che la pole a Monaco sia davvero tutto? La pole position a Montecarlo è sicuramente importantissima vista la conformazione del circuito, ma negli ultimi 10 anni il vincitore è partito dalla ...

Formula1 - GP Monaco. Seb e Lewis a Montecarlo partono alla pari : Se a questo si aggiunge che storicamente non è mai stato superato a Montecarlo , !, , ecco che non si può non considerare il 4 volte campione del mondo inglese come il favorito numero uno per la ...

F1 - GP Monaco 2018 : Montecarlo primo bivio stagionale per la Ferrari. Hamilton in fuga - non si può più sbagliare : Un anno fa la Ferrari dopo un inizio di stagione da incorniciare centrò una splendida doppietta tra le vie del Principato di Monaco, con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Con il senno di poi il momento più alto della scuderia di Maranello e, viceversa, il più basso di Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 e, a fine gara, distante 25 punti in classifica nei confronti del rivale tedesco. Il prossimo weekend, invece, la Ferrari si giocherà ...

F1 - GP Monaco 2018 : programma - orari e tv del fine settimana di Montecarlo. Prove libere al giovedì! : Nel weekend del 24-27 maggio si disputerà il GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Sul circuito cittadino più glamour del mondo, a Montecarlo, andrà in scena l’appuntamento più affascinante e ricco di tutta la stagione: sulle stradine del Principato i piloti si daranno battaglia per la conquista di una gara che ha fatto la storia della Formula Uno. Il tracciato è angusto, difficile. la carreggiata è ridotta, sorpassare è molto ...

