F1 | GP Monaco 2018 | la mina vagante Red Bull A Montecarlo può lottare per la vittoria

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari a caccia della Mercedes per le strade del Principato - ma occhio alla Red Bull… : Fine settimana all’insegna del glamour in Formula 1. Mare, yacht, feste, moda e soprattutto motori e velocità: in una sola parola Montecarlo. Il GP di Monaco è un appuntamento di grande fascino, sia per la gara in sé, sia per tutto ciò che succede intorno alla pista e che fa da contorno. Quest’anno, poi, la corsa monegasca arriva in un momento chiave della stagione. Ferrari – È uscita con le ossa a dir poco rotte da Barcellona. ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere. Programma - orari e tv : Giovedì 24 maggio andrà in scena la prima giornata delle prove libere del GP di Monaco 2018, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018. Dopo la gara di Barcellona dominata dalla Mercedes, il Circus si presenta sul tracciato cittadino del Principato dove la Ferrari è attesa ad un pronto riscatto dopo i problemi accusati in Spagna. La Rossa, nonostante la superiorità mostrata nella prima parte di stagione, è costretta ad inseguire la ...

F1 - GP Monaco 2018 : le gomme Pirelli che verranno utilizzate a Montecarlo. Le scelte dei team e le possibili strategie per la gara : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso Montecarlo, sede del sesto appuntamento del Mondiale 2018. Le polemiche relative all’uso delle Pirelli “modificate” hanno accompagnato lungamente i giorni successivi al GP di Spagna e la Ferrari vorrà riscattarsi dopo la brutta prestazione sul tracciato catalano, che l’ha vista fuori dal podio e lontana dalle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ci si presenta nel ...

F1 - GP Monaco 2018 : tornano le gomme ‘tradizionali’. La Ferrari deve riaccendersi dopo tre gare difficili : La Ferrari in vista del Gran Premio di Monaco ha già una prima notevole buona notizia: non ci saranno le gomme con il battistrada ridotto di 0,4 millimetri come a Barcellona. Un sospiro di sollievo per la scuderia di Maranello, che inciamperà nuovamente nelle Pirelli modificate solamente al Paul Ricard per il Gran Premio di Francia ed a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Come visto nel weekend del Montmelò, la SF71H non digerisce ...

F1 - GP Monaco 2018 : i precedenti della Ferrari a Montecarlo. Nove vittorie per la Rossa. E quella doppietta dello scorso anno… : Il Mondiale di F1 è pronto per vivere l’appuntamento più glamour della stagione. Sul circuito di Montecarlo va in scena il GP di Monaco, snodo cruciale di un campionato che vede Lewis Hamilton primo e Sebastian Vettel all’inseguimento, pur dopo un brillante avvio di stagione. Sul tracciato monegasco la Rossa vanta “solo” 9 vittorie: un bottino magro, se si considera che le edizioni disputate sono state ben 74, 63 delle ...

Gran Premio di Monaco 2018 : Anteprima e Orari del Weekend : Orari Giovedì 24 Maggio Libere 1: 11:00-12:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 15:00-16:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 26 Maggio Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 19:00 su TV8 Domenica 27 Maggio Gara: 15:10 78 giri 260,286 km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 21:00 su TV8 ...

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari vs Mercedes - chi vincerà? Le gomme e le qualifiche importanti : Ormai ci siamo. Il Grande Circus della Formula Uno è pronto per affrontare l’appuntamento più glamour dell’anno, quello del GP di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2018. Sul circuito cittadino più famoso del mondo andrà in scena il round più affascinante e ricco di tutta la stagione: sulle stradine di Montecarlo i piloti si daranno battaglia per la conquista di una gara che ha fatto la storia di questa categoria. Il tracciato è ...

F1 - GP Monaco 2018 : Montecarlo primo bivio stagionale per la Ferrari. Hamilton in fuga - non si può più sbagliare : Un anno fa la Ferrari dopo un inizio di stagione da incorniciare centrò una splendida doppietta tra le vie del Principato di Monaco, con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Con il senno di poi il momento più alto della scuderia di Maranello e, viceversa, il più basso di Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 e, a fine gara, distante 25 punti in classifica nei confronti del rivale tedesco. Il prossimo weekend, invece, la Ferrari si giocherà ...