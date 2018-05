Eurozona | delude il PMI | siamo ai minimi di un anno e mezzo

finanza-infograficando

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Arrivano brutte notizie per l'economia dell'. Secondo gli ultimi dati pubblicati questa mattina, a maggio l'attività dell'intera area ha toccato ida un. A "raccontarlo" è l'Indice PMI IHS Markit Composito, che si è posizionato a maggio a 54,1 punti. Si tratta di un dato comunque maggiore della soglia che divide espansione da recessione, ma è in calo dai 55,1 punti di aprile e al di sotto anche delle previsioni del mercato che erano a quota 55 punti.I dati PMI dell'Per quanto riguarda le aziende manifatturiere dell', è stato rilevato il livello di incremento minore degli ultimi 18 mesi. Il PMI di questo settore infatti indica una diminuzione dal valore dai 56,2 di aprile ai 55,5 punti attuali. Sono state deluse anche le aspettative degli economisti, che indicavano un livello di 56,1 punti. Anche in questo casooltre la soglia di ...