Europa League | preallertata la Fiorentina | tutti i dettagli ed i risvolti di calciomercato

'Incertezze sul rifinanziamento del prestito' : il Milan rischia l'Europa League : No alla richiesta di Settlement Agreement e partecipazione all'Europa League 2018-19 a rischio. L'Uefa ha deciso di usare la mano pesante contro il Milan, finito sul "banco degli imputati" ''per la ...

Milan ancora bocciato dalla Uefa : ora rischia l'Europa League : Da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura per il Milan. La Uefa ha detto no al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Il piano presentato da Fassone non ha convinto i dirigenti Uefa che, il 15 dicembre scorso, avevano già rifiutato il voluntary agreements. Ora per i rossoneri ci sarà una sazione che arriverà entro il 15 giugno dalla camera giudicante.

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà ripescato? Fiorentina alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...

I conti del Milan 'bocciati' dall'Uefa - a rischio l'Europa League : Torino - Rinvio a giudizio. No secco dell'Uefa al Milan sul settlement agreement . La Camera Investigativa ha deciso per la mancanza di condizioni utili a patteggiare di rimandare il club rossonero ...

Bocciatura Uefa : il Milan non parteciperà all’Europa League : Grossa tegola per il Milan. La Uefa ha bocciato il settlement agreement, l’accordo per tornare nei parametri del fair play

Il Milan rischia l'esclusione dall'Europa League. Uefa rinvia a giudizio per i conti : I vertici di Nyon non hanno concesso il 'settlement agreement' per il mancato pareggio in bilancio. Deciderà la Camera Aggiudicatoria

Milan - Uefa dice no al patteggiamento per i conti in rosso : la società rischia l’esclusione dall’Europa League : Il Milan rischia di perdere l’Europa. L’Uefa ha bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. La commissione giudicante è ora chiamata a pronunciarsi a stretto giro, al massimo un mese. Tra le possibili pene che Nyon potrebbe applicare c’è anche ...

Milan - Europa League a rischio : l'Uefa boccia il settlement agreement sul Fair Play Finanziario : Dopo il voluntary, no anche al settlement agreement. E ora il Milan rischia anche di essere estromessa dalla prossima Europa League. La commissione disciplinare competente dell'Uefa ha negato al club ...

Milan - l'Uefa boccia il settlement agreement : Europa League a rischio : MilanO - Neanche il tempo di festeggiare la qualificazione all' Europa League che ecco la mazzata dall'Uefa. La commissione inquirente ha infatti bocciato il settlement agreement e ora il Milan ...

Milan - nuova bocciatura dall'Uefa : adesso rischia l'esclusione dall'Europa League : Brutte notizie per il Milan: da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei 'paletti' del fair...

Champions League e Europa League 2018 : tutte le squadre italiane qualificate in Europa. I calendari e le date delle competizioni. Quando si svolge il sorteggio? : Il campionato di Serie A ha emesso tutti i suoi verdetti ed ha determinato anche le squadre che rappresenteranno l’Italia in Europa nel prossimo anno: qualificate alla fase a gironi dI Champions League Juventus, Napoli, Roma ed Inter, qualificate alla fase a gironi di Europa League Lazio e Milan, ammessa al secondo turno di qualificazione di Europa League l’Atalanta. Champions League qualificate ALLA FASE A GIRONI: Juventus, Napoli, ...

Europa League 2018-2019 - quando comincia? Il calendario e le date di inizio e fine. I sorteggi dei gironi. Come vederla in tv? C’è Sky… : Si è appena conclusa l’edizione 2017-2018 dell’Europa League di calcio, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione, quando saranno impegnate, direttamente alla fase a gironi, due squadre italiane: a difendere il Bel Paese saranno Lazio e Milan, mentre una terza, l’Atalanta, partirà dal secondo turno delle qualificazioni. Si partirà molto presto: il turno preliminare verrà sorteggiato il 12 giugno e si disputerà tra il 28 ...

Milan - la promessa di Gattuso : “adesso 30 km a piedi” ma non è esagerato per la qualificazione in Europa League? : “Le promesse si mantengono: martedì o mercoledì parto da casa, con mia moglie dietro nella macchina carica di acqua e altre cose. Non appena mi capita qualcosa di strano, mi prende su così non faccio figure”. Sono le parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan dopo il successo contro la Fiorentina che ha permesso ai rossoneri di confermare il sesto posto, adesso è pronto a onorare l’impegno di camminare per 30 chilometri. E in ...

Serie A 2017-2018 : tutti i verdetti finali e la classifica. Juventus Campione d’Italia - le qualificate a Champions League ed Europa League - le retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2017-2018 di calcio e dunque sono stati ufficializzati tutti i verdetti finali. Il titolo è stato vinto dalla Juventus davanti a Napoli e Roma, tutte e tre qualificate alla prossima Champions League insieme all’Inter. In Europa League ci vanno Milan, Lazio e Atalanta. Crotone, Verona e Benevento sono retrocesse in Serie B. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti del ...