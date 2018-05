Esso | Ugl | inconcludente tavolo al min Lavoro | manteniamo agitazione

TIM Smart - estate amara : da luglio bollette su di 2 - 50 euro. Il recEsso è gratuito : Dopo l'aumento del primo di aprile con le tariffe andate su del 7,8%, arriva un'altra batosta per gli utenti TIM Smart: da luglio bollette su di 2,50 euro L'articolo TIM Smart, estate amara: da luglio bollette su di 2,50 euro. Il recesso è gratuito proviene da TuttoAndroid.

Nunzia Maiorano - uccisa con 46 coltellate/ Il marito sotto procEsso a luglio : ha scelto il rito abbreviato : Nunzia Maiorano, uccisa con 46 coltellate: il marito sotto processo a luglio. Salvatore Siani ha scelto il rito abbreviato, il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito parte civile(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:08:00 GMT)

Puglia - scoperto il lager delle schiave del sEsso : In un casolare in provincia di Foggia erano costrette a vivere, in condizioni disumane, delle ragazze straniere: dovevano prostituirsi ogni giorno e venivano picchiate se non consegnavano ogni sera almeno 100 euro agli aguzzini.Continua a leggere

“È succEsso così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

Scontro treni in Puglia - il procEsso inizierà il 16 luglio : diciannove gli imputati per il disastro ferroviario che provocò 23 morti : Due anni e tre giorni dopo il disastro ferroviario sulla Andria-Corato, inizierà il processo per i 19 imputati per lo Scontro tra i treni di Ferrotramviaria che il 12 luglio di due anni fa provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. L’udienza preliminare è stata fissata il 16 luglio 2018, come comunicato venerdì anche ad altri 117 tra persone offese e famigliari delle vittime. Lo scorso aprile i pm Alessandro Donato Pesce e ...

StEsso prezzo - stEsso prodotto - ma diversa quantità : sugli scaffali il trucco del rincaro mascherato : I britannici del post Brexit lo chiamano Shrinkflation , una parola mista che unisce due termini: contrazione e inflazione. È il nuovo fenomeno che sembra essere sbarcato in Italia e che pare stia ...

Governo neutrale o voto a luglio : tutto quello che succede adEsso : Nel naufragio politico italiano c’è una certezza sola, la nave che sta guidando adesso il Paese non può andare avanti. Il Governo Gentiloni, dopo il voto di oltre 60 giorni fa, non ha più sostegno in Parlamento e non può far altro che ordinaria amministrazione. Non è sufficiente. Lo ha detto chiaramente lunedì 7 maggio il presidente della Repubblica Mattarella al termine del terzo giro di consultazioni senza esito. Solo che l’Italia un Governo ...

Elezioni - impossibile l'8 luglio : la prima data praticabile è il 22 dello stEsso mese - un inferno : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno parlato dell'8 luglio come la data per il ritorno a Elezioni. Ma in realtà, la prima data utile, potrebbe essere tecnicamente addirittura il 22 luglio prossimo . L'...

Al voto a luglio? Per l'Italia sarebbe la prima volta. Nel mondo invece succede spEsso : Ma forse siamo troppo viziati e non consideriamo quanto avverrà nel mondo proprio a luglio. Il 1°luglio, infatti, il Messico decide il proprio destino, con il candidato di sinistra Andres Manuel ...

Xylella - l’assEssore Puglia : “Trattamenti previsti sicuri per Bio” : “I trattamenti previsti per contrastare la Xylella sono sicuri per l’ambiente e per il bio”: lo assicura in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia. “A seguito del monitoraggio degli insetti vettori della Xylella, – spiega Di Gioia – e’ stata rilevata la presenza sul territorio dello stadio adulto di Philaenus spumarius (‘sputacchina’), vettore ...

ProcEsso No Tav - Cassazione sugli scontri a Chiomonte : “Appello da rifare per 27 attivisti. Riformulare pene per altri 7” : Il Processo contro i manifestanti No Tav coinvolti negli scontri di Chiomonte del 2011 deve essere rifatto. Lo ha deciso la Cassazione rinviando nuovamente in appello la posizione di tutti i 35 imputati. Per 27 di loro, il procedimento ripartirà da zero in secondo grado, mentre per altri 7 sono state confermate le responsabilità ma sono stati eliminati alcuni capi d’imputazione: dovrà quindi essere ricalcolata la condanna, che sarà ridotta. I ...

Tafferugli a Montgenèvre - a procEsso il 31 maggio in Francia i tre antagonisti rimasti agli arresti : Una esponente anarchica torinese e due svizzeri accusati di aver aiutato una trentina di migranti a varcare la frontiera

“AdEsso basta”. Maria perde le staffe. Seduta sugli scalini di ”Uomini e Donne” - la De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro e lo asfalta : lo sfogo sul tronista gela lo studio : Il trono di Mariano Catanzaro si sta rivelando un vero flop e persino la padrona di casa Maria De Filippi si starebbe stufando di lui. Il culmine si è toccato durante la puntata di martedì 24 aprile. In passato Mariano aveva partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desiree Popper poi, ma le vesti di tronista non sembrano calzargli a pennello, anzi. Il giovane napoletano è stato ...

Giallo in Puglia - assEssore-archeologo minacciato in greco antico : denunciò i corrotti : Neanche la fantasia di Andrea Camilleri, l'inventore del commissario Montalbano, è mai arrivata a congegnare un Giallo intorno ad una lettera minatoria scritta in greco antico. Ma è quanto sta ...