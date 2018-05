Escursioni a piedi e in bici per grandi e piccini | ecco le proposte in Alto Adige

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Vivere la vacanza in famiglia come mai prima. Divertirsi nella natura incontaminata tra un’escursione e una pedalata, una coccola e una nuova scoperta. Questa è l’estate attiva nei Familienhotels Südtirol in, le 25 strutture specializzate nelle vacanze per la famiglia. Il programma di quest’anno è come sempre ricco di attività all’aria aperta da fare insieme o separatamente, nel rispetto della libertà di genitori e figli. Con otto parchi naturali e oltre 2.300 km di idilliaci itinerari ben segnalati, l’è il paradisostico per antonomasia. E poi 600 km di piste ciclabili immerse in paesaggi straordinari, tra sentieri per rampichini e mountain bike. Tutto ciò che serve è disponibile presso i Familienhotels: zaini porta bebè, passeggini,clette. Bambini appassionati di mountain bike e arrampicata? Tra i Familienhotels Südtirol l’Exploring Family ...