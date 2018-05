Eni lancia il 12esimo rapporto di sostenibilità

FRANCAVILLA - LANCIA LA FIGLIA DI 10 ANNI E SI SUICIDA/ La strana telefonata alla nonna : "Fai vEnire Ludovica.." : FRANCAVILLA, LANCIA FIGLIA da cavalcavia A14 e SUICIDA: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:52:00 GMT)

Loredana Lecciso / Lancia un appello a Romina Power : "Al Bano non ha mai giocato doppio" (DomEnica Live) : Loredana Lecciso continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:02:00 GMT)

EugEnio Scalfari lancia Roberto Maroni premier : 'Circola quest'ipotesi. Perché è una buona soluzione' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari lancia un appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Un nome credibile per Mattarella'. Insomma, il fondatore si auspica che ...

Omicidio RegEni - i gEnitori lanciano lo sciopero della fame : "In Egitto chi cerca la verità paga un prezzo altissimo" : Al via l'astensione dal cibo a staffetta dopo gli arresti al Cairo dei consulenti che cercano di fare luce sulla morte del ricercatore. Paola e Claudio:...

Palermo - perde gambe e braccia per la mEningite : lancia una raccolta fondi per le protesi : Palermo, perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi Davide Morana ha 24 anni e ama lo sport. Nonostante l’amputazione degli arti, vuole tornare ad allenarsi. Così chiede aiuto per affrontare le spese mediche necessarie Continua a leggere L'articolo Palermo, perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi proviene da NewsGo.

Perde gambe e braccia per la mEningite : lancia una raccolta fondi per le protesi : Amava lo sport, poi ha perso braccia e gambe. In mezzo, una meningite fulminante come quella che ha colpito anche l'olimpionica azzurra Bebe Vio. E come lei, Davide Morana, 24 anni di Bagheria, ...

Spazio : Thales AlEnia Space lancia la nuova linea di satelliti per telecomunicazioni Spacebus Neo : Thales Alenia Space ha iniziato lo sviluppo della sua nuova linea di satelliti per le telecomunicazioni con l’obiettivo di fornire una soluzione di satelliti geostazionari più accattivante, per rispondere alle esigenze degli operatori sul mercato mondiale dei satelliti di telecomunicazioni altamente competitivo. Questa linea di prodotto sarà finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma ARTES (Advanced Research in ...

Mother - il premium dEnim di Los Angeles lancia il menswear : Il premium denim brand di Los Angeles Mother lancia la sua prima collezione uomo. Una linea composta da tre tipologie di denim – Skinny, Straight, Universal Straight – declinati in quattro lavaggi a cui si aggiungono una giacca e una camicia in jeans, un pantalone in twill, una camicia stamapta, una t-shirt e una felpa con cappuccio. “Con l’evolversi della collezione femminile, abbiamo iniziato a utilizzare jeans, modelli ...

A 15 anni scompare da casa - ore d'ansia per Diletta : i gEnitori lanciano un appello sui social : Sono ore d'ansia per i familiari di Diletta Ricapito, la 15enne scomparsa dal pomeriggio di ieri nella zona del Divino Amore, a sud di Roma. Diletta, studentessa del liceo linguistico Peano, è uscita di...

“La butto”. Arrestato il noto sportivo italiano. In balia di un mix di alcol e psicofarmaci - ha chiamato i carabinieri e minacciato di lanciare dal balcone la sua donna. La telefonata choc fa vEnire i brividi : Una telefonata choc ai carabinieri, fatta in preda all’alcol e agli psicofarmaci: “Arrestatemi, portatemi in carcere sennò la prendo e la butto di sotto”. A chiamare i carabinieri nella mattina di lunedì 7 maggio è l’ex campione intercontinentale Wba dei pesi mediomassimi Mirco Ricci: lo sportivo ha detto di non sopportare più la fidanzata e di essere pronto a fare il più estremo dei gesti. Per questo chiedeva di essere Arrestato. Ed è stato ...

Presidente dell'assemblea regionale del Pd Laura VEnittelli : "necessario avviare un confronto interno per rilanciare l'azione dem sul ... : "Si aprirà al più presto la discussione politica all'interno del Partito Democratico in Molise dopo le sessioni elettorali del 4 marzo e del 22 aprile. E' opportuno, anzi, inevitabile, avviare un confronto interno per rilanciare l'azione ...

SAVE lancia la piattaforma "VEnice Connect" : SAVE , la società che gestisce l'aeroporto Marco Polo, lancia la piattaforma "Venice Connect" , che permette ai passeggeri dei vettori low cost di arrivare a Venezia e transitare sul volo di un'altra ...

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti bEninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...