Emery all' Arsenal

Ufficiale - Emery lascia il Psg a fine anno. Allegri favorito per lo sbarco a Parigi : La notizia era nell'aria da tempo, quanto meno dall'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid, ma ora è Ufficiale. L'allenatore spagnolo Unai Emery lascerà la guida del Paris Saint-Germain al ...

Psg - verso esonero Emery : Allegri e Conte in corsa : Psg, verso esonero Emery: Allegri e Conte in corsa Unai Emery a fine stagione non sarà più l’allenatore del Psg, ma ad anticipare l’esonero del tecnico spagnolo è stato il terzino belga Meunier parlando del proprio futuro: “Aspetto a prendere una decisione perché molto cose al Psg cambieranno, compreso l’allenatore”. Una dichiarazione fuori dagli schemi […]

PSG - Meunier “licenzia” Emery : “Non ho più di 18 anni. Cambieranno tante cose - compreso l’allenatore…” : PSG, Meunier- “La tocca piano” Thomas Meunier. Il terzino del PSG rompe gli indugi e annuncia clamorose rivoluzioni in vista del prossimo anno per quel che riguarda la formazione parigina. Il giocatore ha fatto il punto della situazione in vista del suo futuro. “HO BISOGNO DI AFFERMARMI…” Meunier ha così annunciato: “Il club sa come […] L'articolo PSG, Meunier “licenzia” Emery: “Non ho ...

Il Paris Saint-Germain pronto a cambiare : via Emery - Allegri il preferito : A cominciare da Luis Enrique, che in tempi recenti aveva condotto il Barcellona sul tetto del mondo. La preferenza dello spagnolo sembra indirizzata altrove, più precisamente verso il Chelsea qualora ...