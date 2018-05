Embrioni umani | scoperto il “regista” che decide il destino delle cellule

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Era considerato il Sacro Graal della biologia, un processo inseguito da più di un secolo e mai compreso a fondo. Ma ora non è più un mistero. I ricercatori della Rockefeller University di New York, guidati da Ali Brivanlou, hannoil “regista” che organizza l’embrione umano. Quel meccanismo fatto di geni e proteine, cioè, che indica a ogni cellula a cosa servirà: se per la formazione del cervello, del fegato, del cuore o di qualunque altro organo. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, permetterà di osservare da vicino le trasformazioni che avvengono quando lecominciano a specializzarsi. E di individuare, quindi, gli eventuali difetti che impediscono a un embrione di attecchire nell’utero. Oppure sarà di aiuto per trovare armi contro i tumori (osservabili sul nascere) e verificare quali farmaci possono essere dannosi nelle prime fasi della ...