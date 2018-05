Elliott non convince la Uefa | ecco perché il Milan va verso la stangata

TIM - Elliott : decisione tribunale è solo "democrazia ritardata - non negata" : La decisione di oggi del giudice civile di Milano "è solamente democrazia ritardata, non democrazia negata". Questa la dichiarazione del fondo statunitense Elliott in merito alla sospensione dell'...

Elliott sale al 13 - 7% potenziale in Telecom : "Cda indipendente può creare enorme valore". E Assogestioni non farà la sua lista : MILANO - Il fondo Elliott raddoppia il suo peso in Telecom Italia a pochi giorni dal deposito delle azioni per l'assemblea del 24 aprile. Il fondo attivista statunitense ha fatto sapere che 'in ...

Tim vola in Borsa in attesa di Cdp. Spin e contro-spin : "La Cassa non è a sostegno di Elliott" - "possono esserci convergenze" : Tim vola in Borsa nel giorno in cui il consiglio d'amministrazione di Cassa depositi e prestiti esamina il dossier per l'entrata nell'azionariato della compagnia telefonica. Seduta brillante a Piazza Affari, dove il titolo chiude a +5,2 per cento. Sulla mossa del braccio finanziario del Tesoro, intanto, si scatenano Spin e contro-Spin, che leggono in modo opposto l'arrivo della Cassa.Alcune fonti finanziarie, contattate dall'Agi, sottolineano ...

TIM - Elliott precisa : CdA non decade dopo dimissioni consiglieri Vivendi : Teleborsa, - Le dimissioni in blocco degli amministratori di Vivendi non hanno affatto superato la "richiesta di Elliott di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari" come erroneamente sostenuto ...

Tim : Elliott non presenta lista sindaci - appoggia Assogestioni : Milano, 30 mar. , askanews, Elliott non presenta una propria lista per il rinnovo del collegio sindacale di Tim, in vista dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile, ma appoggerà la lista di ...

Calcio - Elliott tranquillizza il Milan nonostante le difficoltà di Li : Dagli americani arriveranno i 35 milioni di euro necessari per chiudere il campionato senza problemi. L'imprenditore cinese resterà formalmente presidente, ma sotto tutela dello hedge fund

Tim - Elliott 'Non vogliamo smantellare l'azienda' : A rendere più complessa la battaglia per la governance di Tim si è riaccesa in un momento di parziale vacatio politica, in attesa della formazione di un nuovo governo e nelle more del golden power ...

Elliott ribatte alle accuse francesi : "Non vogliamo smantellare Tim" : La guerra di posizione sul campo di Tim fra Vivendi e Elliott in vista dell'assemblea del 24 aprile è solo all'inizio. Il gruppo di tlc oggi guidato da Amos Genish convocherà un cda forse giovedì o ...

Il Milan a caccia dei soldi per saldare i debiti - Elliott però corre in aiuto dei rossoneri : il futuro non promette nulla di buono : Nel caso in cui Yonghong Li non dovesse riuscire a versare i 30 milioni utili per chiudere la stagione, Elliott potrebbe intervenire con un ulteriore finanziamento che, però, aumenterebbe il debito ...

TELECOM ITALIA/ Il "fattore F" dimenticato da Elliott - ma non dal Governo - : Elliott sembra aver accelerato la sua azione su TELECOM ITALIA. Ma sembra ci si stia dimenticando di un fattore importante.

Elliott sembra aver accelerato la sua azione su Tim e per certi versi il Governo dovrebbe preferirlo a Vivendi. Ma sembra ci si stia dimenticando di un fattore.

TIM - Elliott ha più del 5%. Non punta a controllo ma a creazione di valore : Teleborsa, - Elliott detiene oltre il 3% delle azioni ordinarie di TIM oltre a "strumenti finanziari" che permettono al fondo di possedere un interesse superiore al 5% delle azioni ordinarie della ...

