Elia Viviani cala il poker al Giro d' Italia

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre più maglia ciclamino! Giulio Ciccone in maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la diciassettesima tappa. maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 290 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 232 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 110 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 109 6 NED VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL – JUMBO 107 7 ITA BALLERINI ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Finalmente sono tornato protagonista. Nel finale abbiamo cambiato tattica e la squadra ha fatto un lavoro perfetto” : Elia Viviani si conferma il velocista più forte al Giro d’Italia 2018 e conquista il quarto successo in questa edizione. Il corridore della Quick-Step Floors si è imposto sul traguardo di Iseo, scatenando tutta la sua esplosività negli ultimi metri e consolidando così ulteriormente il suo vantaggio della Maglia Ciclamino. Tanta soddisfazione per Viviani nelle dichiarazioni rilasciate a caldo al termine della tappa: “Dopo l’oro di Rio 2016 ...

Giro d'Italia - Elia Viviani cala il poker e vince la 17a tappa : Elia Viviani si conferma in uno stato di forma stratosferico e uno dei grandi protagonisti di questa 101esima edizione del Giro d'Italia. Il ciclista veronese vince la diciassettesima tappa da Riva ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 17a tappa : Elia Viviani - un fulmine sotto la pioggia! Fantastico poker - battuto Bennett : Una frazione davvero durissima, nonostante un’altimetria non indimenticabile: la pioggia e la voglia incredibile di andare in fuga rendono la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018, da Riva del Garda ad Iseo, una delle più appassionanti. La volata alla fine arriva e anche l’epilogo più atteso: Elia Viviani non sbaglia un colpo e, sotto una pioggia battente, fulmina tutti gli avversari calando il poker. Ennesimo successo ...

Giro - 17.ma tappa : Elia Viviani fa poker : 17.15 Sull'asfalto fradicio e infido,Elia Viviani si regala un poker... da sballo. La Riva del Garda-Iseo (155km), tappa mossa senza grandi ascese, è l'ultima occasione d'attacco per i velocisti ed è proprio lo sprinter veneto a piazzare il 4° graffio in questo Giro alla fine di una volata piena di insidie.Bruciati nell'ordine, Sam Bennett, Niccolò Bonifazio e Danny Van Poppel.Sesto Sbaragli Tutto immutato nella generale, con Yates sempre in ...

Elia Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia - da Riva del Garda a Iseo : Eliva Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia, da Riva del Garda a Iseo, nelle terre del Franciacorta. Per Viviani è la quarta vittoria in questo Giro. Simon Yates è sempre in Maglia rosa e la The post Elia Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia, da Riva del Garda a Iseo appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre maglia ciclamino - Giulio Ciccone vestirà la maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la sedicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 102 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 98 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani resta in Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la quattordicesima tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 98 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 94 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 90 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL Danny TEAM ...

Giro d'Italia : oggi il temibile Zoncolan - ieri terza vittoria di Elia Viviani : 101° Giro d'Italia, quattordicesima tappa di 186 chilometri, con il temibile Zoncolan, una delle salite più difficili d'Europa. Solo uno specialista , e in gran forma, può farcela. Potrebbe essere il ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della tredicesima tappa : la risposta di Elia Viviani! : Elia Viviani cala il tris: nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018 il veneto ha conquistato il terzo successo della sua corsa rosa, tornando ad alzare le braccia al cielo dopo le due frazioni vinte sempre in volata in Israele. Come ogni giorno andiamo a vedere come si sono comportati i protagonisti più attesi con le consuete pagelle. Elia Viviani, 10: una volata dominata, perfetta. Sguscia a ruota di Modolo, lo passa nel momento ...

Elia Viviani cala il Tris al Giro d'Italia : Per la cronaca, anche oggi la fuga dei temerari di giornata è stata ripresa a pochi chilometri dall'arrivo. In questo Giro nessuna fuga è ancora andata a buon fine e quello di oggi è stato il ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani vince a Nervesa della Battaglia! Esultanza sfrenata - scaraventa la bici a terra : Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, conquistando così il terzo successo in questa Corsa Rosa. Il Campione Olimpico dell’omnium si è reso protagonista di una bellissima volata e dopo il traguardo di Nervesa della Battaglia ha scaraventato la sua bicicletta, un gesto di frustrazione dopo due giorni difficili e dopo aver ricevuto qualche critica di troppo. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...