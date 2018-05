Educazione finanziaria - un tour nelle università italiane : (AdnKronos) – Nuovi scenari economici, rivoluzione digitale, lavoro che cambia. Un processo ormai inarrestabile, una trasformazione che porta con sé vantaggi, ma anche possibili criticità. Già, perché non sempre si hanno a disposizione gli strumenti giusti per gestire situazioni che cambiano velocemente. Nei settori dell’economia e della finanza in particolare c’è bisogno di acquisire nuovi metodi di conoscenza e ...

Salone Risparmio - Segre : Italia fanalino di coda nell' Educazione finanziaria : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria Italia na. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Claudia Segre , ...

Conoscere è la via migliore per gestire i propri soldi. Bankitalia mette online un portale di Educazione finanziaria : Sarà online da giovedì il portale dell'educazione finanziaria in italia. Un canale web pubblico che ha l'intento di alfabetizzare gli italiani in tema di finanza e censire tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia presenti sul territorio nazionale. Il portale si chiamerà "Quello che conta". Ad annunciarlo in anteprima a Radio 24 è Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e ...