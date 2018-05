Ecco il motivo per cui nessuno utilizza i lettori di impronte digitali nello schermo

Antonella Clerici e Carlo Conti insieme per Fabrizio Frizzi - Ecco il motivo Video : Bentrovati con un nuovo appuntamento che Fabrizio Frizzi [Video]. L'ex conduttore de l'Eredita' è venuto a mancare il 26 Marzo scorso, lasciando la moglie e una figlia. Da tempo, il presentatore aveva scoperto di avere un tumore e per tale ragione aveva deciso di prendersi una breve pausa. A distanza di due mesi dalla sua scomparsa, non mancano i gesti e le parole di affetto nei suoi confronti e della famiglia. In particolar modo, da pochi ...

Antonella Clerici e Carlo Conti insieme per Fabrizio Frizzi - Ecco il motivo : Bentrovati con un nuovo appuntamento che Fabrizio Frizzi. L'ex conduttore de l'Eredità è venuto a mancare il 26 Marzo scorso, lasciando la moglie e una figlia. Da tempo, il presentatore aveva scoperto di avere un tumore e per tale ragione aveva deciso di prendersi una breve pausa. A distanza di due mesi dalla sua scomparsa, non mancano i gesti e le parole di affetto nei suoi confronti e della famiglia. In particolar modo, da pochi minuti, ...

Draft NBA – Strategia o verità? Kings e Hawks snobbano Doncic : Ecco il clamoroso motivo : I Sacramento Kings e gli Atlanta Hawks sarebbero pronti a snobbare Doncic se non fosse scelto alla n°1: le due franchigie preferirebbero un lungo più atletico Ha già vinto due campionati ed un’Eurolega con il Real Madrid, a 19 anni è diventato il più giovane a vincere il premio MVP delle Final Four della stagione regolare e fa incetta di consensi: Luka Doncic è considerato la possibile prima scelta del prossimo Draft. La franchigia in possesso ...

“Ecco perché è finito il suo primo matrimonio”. Meghan - la verità. Nozze “reali” sì - ma non le prime per lei. Spunta solo ora il motivo che ha posto fine alla storia tra lei e Trevor : In questi giorni non si fa altro che parlare della meravigliosa cerimonia tra il principe Harry e la “babbana” – citando J.K. Rowling – Meghan Markle. Le Nozze da favola, in cui milioni di ragazze “normali” in tutte il mondo si sono proiettate sperando in un matrimonio dei sogni, hanno praticamente deviato l’opinione pubblica mondiale facendo focalizzare i media internazionali su Buckingam Palace e Westminister. La protagonista, ...

Napoli - Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc : Ecco il motivo ed i calciatori coinvolti : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Paolo ...

Il Segreto puntate fino al 26/5 : Saul e Julieta si lasciano - Ecco il motivo : Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera Il Segreto continuano ad incuriosire milioni di telespettatori italiani grazie alla capacità di creare nuove vicende intorno ai personaggi. Grande attenzione deve essere riservata al personaggio di Saul che inizia ad avere dei sensi per il fatto di aver rivelato la verità sui suoi sentimenti alla matrona Francisca Montenegro: le ha spiegato di essere innamorato di Julieta e questa notizia ha ...

Fabrizio Frizzi : la Hunziker ricorda il conduttore ma è polemica - Ecco il motivo Video : Con una settimana di ritardo, giovedì scorso è andato in onda il primo appuntamento di Vuoi scommettere?, il nuovo show Mediaset presentato da Michelle Hunziker e con la partecipazione straordinaria della figlia Aurora Ramazzotti. La puntata d'esordio ha avuto un boom d'ascolti, battendo nettamente la fiction di Rai Uno La mafia uccide solo d'estate 2 [Video]. Il programma di Canale 5, infatti, è stato to da oltre quattro milioni di spettatori e ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso umilia i detrattori a Tv Talk : Ecco il motivo : Barbara D'Urso risponde alle critiche e alle polemiche che sono nate in queste settimane riguardo il suo Grande Fratello 2018 e lo ha fatto rilasciando un'intervista in diretta a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio di Raitre condotto da Massimo Bernardini. Nel corso della chiacchierata la D'Urso ha parlato per la prima volta della polemica degli sponsor che hanno lasciato la trasmissione dopo gli episodi di violenza e bullismo che si ...

Giro d’Italia – Viviani risponde alle critiche : “a Imola un tifoso mi ha detto ‘che ci fai qui?’. Ecco il motivo della mia esultanza” : Elia Viviani e quel riscatto che dà soddisfazione: il corridore della Quick Step Floors risponde alle critiche con una splendida vittoria in volata al Giro d’Italia Splendida vittoria ieri, ad Imola, di Elia Viviani. Ancora un successo in volata per il corridore della Quick Step Floors, che indossa ancora saldamente la maglia ciclamino del Giro d’Italia 101. Dopo qualche delusione di troppo, Viviani si è preso il suo riscatto che ha ...

Antonia Klugmann lascia Masterchef : Ecco il motivo : Antonia Klugmann saluta Masterchef: quest’estate sarà al suo ristorante Giudice a Masterchef ma per una sola edizione, pare. Antonia Klugmann, colei che ha sostituito Carlo Cracco nella giuria di Masterchef, ha deciso di lasciare il programma. Il motivo dell’abbandono della chef è perché ha voglia di dedicarsi al suo ristorante. Infatti, da quando la Klugmann ha […] L'articolo Antonia Klugmann lascia Masterchef: ecco il motivo ...

“Ecco perché lo hanno fatto fuori dal GF”. Luigi Favoloso : voci pesanti sul vero motivo della sua esclusione : Non si può certo dire che sia stata una serata tranquilla quella vissuta in diretta da Luigi Favoloso, costretto a fare i conti nel giro di pochissimi minuti prima con la (ex?) fidanzata Nina Moric, inferocita e decisamente poco comprensiva nei suoi confronti, poi con il dramma raccontato per la prima volta in diretta del figlio perso proprio insieme alla showgirl e infine con la squalifica decisa a suo carico dalla produzione del Grande ...