Ebola | 58 casi in Congo | 27 i morti

Epidemia di Ebola in Congo : il numero casi sale a 58 - basso rischio di diffusione globale : E’ aumentato il numero dei casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: sono 58, con 27 morti. Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fatto il punto alla World Health Assembly in corso a Ginevra, rilevando che il rischio di diffusione al di fuori della regione rimane basso. Dei 58 casi 28 sono stati confermati da test di laboratorio, 21 sono probabili e 9 sospetti. “Il rischio di diffusione ...

Ebola - autorità Congo : sei nuovi casi accertati e due sospetti :

Ebola, in Congo sei nuovi casi accertati e due sospetti

Ebola - in Congo sei nuovi casi accertati e due sospetti : Il ministero della Salute del Congo ha annunciato di aver registrato sei nuovi casi accertati di virus Ebola e due sospetti, nel secondo giorno della massiccia campagna di vaccinazioni lanciata nel ...

Epidemia di Ebola in Congo : 6 nuovi casi accertati - “una minaccia da prendere sul serio” : Il Ministero della salute del Congo ha confermato sei nuovi casi di virus Ebola accertati e due sospetti, nel secondo giorno della campagna di vaccinazioni che tenta di contenere il contagio nella città di Mbandaka, dove risiede oltre un milione di persone. Il virus Ebola si trasmette attraverso i fluidi corporei delle persone infettate, anche se già morte. L’ultimo bilancio ufficiale parla di 28 casi accertati, 21 probabili e due ...

Ebola : Congo - sei nuovi casi accertati : ANSA, - KINSHASA, 23 MAG - Il ministero della salute del Congo ha annunciato di aver registrato sei nuovi casi di virus Ebola accertati e due sospetti, nel secondo giorno della massiccia campagna di ...

Ebola - crescono i casi in Congo : ecco il piano per la vaccinazione : Nella Repubblica democratica del Congo salgono a 46 i casi sospetti, probabili e confermati di Ebola e arrivano a quota 26 le morti segnalate dal 18 maggio. Mentre per tentare di fermare i contagi il Governo si appresta a vaccinare, con il sostegno dell’Organizzazione mondiale della sanità e dei suoi partner, le popolazioni ad alto rischio nelle zone colpite. Ed è proprio l’Oms, in una nota, a fare il punto sulla campagna di ...

Epidemia di Ebola in Congo : 45 casi e 25 morti - l’OMS lancia l’allarme : L’Epidemia di Ebola nel nordovest della Repubblica democratica del Congo non mostra segni di contenimento: secondo l’ultimo bilancio diffuso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati registrati 45 casi, di cui 14 confermati, e 25 vittime. L’OMS ha convocato venerdì un comitato d’urgenza, una riunione tra esperti che hanno stabilito che l’Epidemia rappresenta un “forte rischio ...

Ebola : altri tre casi confermati in Congo : altri tre casi di Ebola sono stati confermati in Congo dal ministro della salute. I casi si sono verificati nella stessa città. L'articolo Ebola: altri tre casi confermati in Congo sembra essere il primo su Meteo Web.

Torna la paura per l’Ebola : 11 nuovi casi in Congo. E in Italia? : Ogni tanto ci scordiamo di malattie che ci hanno tenuto con il fiato sospeso per tanto tempo. Questo è il caso dell’Ebola, una delle malattie virali più pericolose e che in passato ha fatto molto parlare di se. Torna alla ribalta con 11 nuovi casi segnalati dal ministro della Salute del Congo, tutti confermati di ebola e con due morti legati alla malattia nel nordovest del Paese. In totale fino ad oggi sono stati registrati 45 casi di cui ...

Epidemia di Ebola in Congo : i casi confermati salgono a 14 - un morto : Il Ministero della Sanità della Repubblica Democratica del Congo ha confermato un morto e 14 casi di persone contagiate dal virus Ebola nelle zone di Bikoro, Iboko e a Mbandaka. Oltre ai 14 casi accertati, il Ministero ha reso noto che si sono registrati 10 casi sospetti e 21 probabili. I decessi sono saliti da 23 a 25, 24 dei quali sono sospetti. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: i casi confermati salgono a 14, un morto sembra essere il ...

Allarme Ebola in Congo - 11 nuovi casi di contagio e 2 morti - : Il ministero della Salute di Kinshasa ha emesso un nuovo bollettino: i casi registrati finora sono 45 - compresi 10 sospetti, 21 probabili e 14 confermati - Una nuova vittima è stata registrata a ...

Ebola - ministro della Salute del Congo : altri 11 casi - 2 morti :