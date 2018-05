EA acquisisce Game Fly | specialista nel cloud gaming

eurogamer

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Electronic Arts ha annunciato l'acquisizione diFly Inc., società che si occupa di, ci fa notareindustry.Lo scopo di questa acquisizione è presto detto, EA ha chiaramente l'intenzione di espandere i suoi servizi streaming al maggior numero possibile di utenti, su un maggior numero di dispositivi.Gli uffici diFly per quanto riguarda ilsi trovano in Israele, a Caesarea. Il servizio offerto daFly funziona come Netflix o Hulu, in sostanza gli utenti possono accedere ad un catalogo di giochi su una serie di dispositivi connessi alla rete, come le smart TV per fare un esempio. Naturalmente si tratta di giocare in streaming, per cui non ci sarà da attendere per alcun download, ed è richiesta una buona connessione per la migliore esperienza.Read more…