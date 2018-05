È morto Philip Roth | voce d' America

morto lo scrittore Philip Roth - gigante della letteratura Usa : E' Morto a 85 anni per insufficienza cardiaca lo scrittore Philip Roth , gigante della letteratura contemporanea americana. Tra i suoi più grandi romanzi, "Pastorale Americana" (premio Pulitzer nel 1998) e "Lamento di Portnoy". Philip Milton Roth - questo il nome completo - è nato il 19 marzo 1933 a Newark, nel New Jersey. Era nipote di ebrei europei che arrivarono migratoria negli Stati Uniti del XIX secolo. All'attivo aveva più di 25 opere e ...

morto Philip Roth - grande voce d’America L’ultima intervista : perché non scrivo più : Addio allo scrittore più influente e complesso della letteratura contemporanea Fu autore di opere come «Lamento di Portnoy» e «Pastorale americana»

È morto Philip Roth - gigante della letteratura contemporanea : E' morto lo scrittore Philip Roth , vero e proprio gigante della letteratura contemporanea americana. Aveva 85 anni e viveva fra New York e il Connecticut. È morto Philip Roth Il decesso dell'...

morto lo scrittore Premio Pulitzer Philip Roth : È Morto lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana, aveva 85 anni. Roth, autore tra gli altri di “Pastorale Americana” per cui ha vinto il Premio Pulitzer nel 1998, e di “Lamento di Portnoy” è Morto nelle scorse ore. ...

È morto Philip Roth : È stato uno dei più grandi scrittori americani di sempre, aveva 85 anni The post È morto Philip Roth appeared first on Il Post.