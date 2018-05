È morto Philip Roth | gigante della letteratura contemporanea

morto lo scrittore Premio Pulitzer Philip Roth : È Morto lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana, aveva 85 anni. Roth, autore tra gli altri di “Pastorale Americana” per cui ha vinto il Premio Pulitzer nel 1998, e di “Lamento di Portnoy” è Morto nelle scorse ore. ...

È morto Philip Roth : È stato uno dei più grandi scrittori americani di sempre, aveva 85 anni The post È morto Philip Roth appeared first on Il Post.