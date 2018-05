E’ morto Philip Roth | addio all’autore di Pastorale Americana

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il mondo della letteratura piange uno dei più grandi scrittori contemporanei, èad uno degli scrittori più importanti ed influenti del ventesimo secolo che con le sue opere ha lasciato una traccia indelebile nella storia della letteratura. Aveva 85 anni, si è spento nelle scorse ore in un ospedale di New York in seguito ad una insufficienza cardiaca, ha confermato il suo agente Andrew Wylie. Il suo biografo, Blake Bailey in un tweet nel dargliha scritto che ècircondato dagli amici.died tonight, surrounded by lifelong friends who loved him dearly. A darling man and our greatest living writer. pic.twitter.com/v01QkXi7wD — Blake Bailey (@BlakeBaileyOn) 23 maggio 2018 Autore tra gli altri di un capolavoro come, per cui ha vinto il Premio Pulitzer nel 1998, e di Lamento di Portnoy, ma anche di Complotto ...