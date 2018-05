È il Giro numero 25 per Luigino Moro

Giro d’Italia 2018 - risultato quindicesima tappa : Simon Yates - numero da fenomeno. Maglia rosa in cassaforte. Si stacca Froome - Aru affonda : Un solo padrone per il Giro d’Italia 2018: la quindicesima tappa, con partenza da Tolmezzo ed arrivo a Sappada, è ancora una volta una questione riservata alla Maglia rosa Simon Yates. Uno scatto impressionante del britannico della Mitchelton-SCOTT che dopo Gran Sasso ed Osimo va a prendersi il terzo successo di tappa, incrementando ancor di più il proprio vantaggio su tutti i rivali in classifica generale. In vista dell’ultima ...

Giro d'Italia : altro numero di Yates! Vince a Osimo e resta in rosa : ancora Simon Yates a lasciare il sigillo - il secondo - su un Giro d'Italia sin qui magnifico. La maglia rosa si prende anche il traguardo di Osimo, dodicesima tappa del Giro d'Italia , 156 km, , con ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui per vincere - devo fare un salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

Giro d’Italia 2018 - il numero di corridori per Nazione. Tutti gli Stati rappresentati e la classifica per presenze : Alla Giro d’Italia 2018 saranno 32 le Nazioni rappresentate. In un ciclismo sempre più globale anche la Corsa Rosa vedrà in azione corridori provenienti da Tutti i continenti, che dimostra come i Grandi Giri non uniscano solamente una nazione, ma virtualmente Tutti i corridori del mondo. Nel 2017 ci furono 12 differenti Stati che riuscirono a conquistare una vittoria di tappa e fu il record assoluto nella storia del Giro. La Nazione con ...