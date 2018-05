E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ "Luce intermittente in una borsa!" - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: 'luce intermittente e rossa in un borsone', ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri.

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ “Luce intermittente in una borsa!” - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: "luce intermittente e rossa in un borsone", ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri. Nella borsa solo indumenti vecchi(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:27:00 GMT)

L'estate è alle porte - e scatta l'allarme meduse : specie pericolose sempre più numerose : Questa sua grande diffusione può danneggiare anche "l'economia della pesca ostruendo le reti dei pescatori e causando la morte dei pesci in quanto mangiano le loro uova ed embrioni, provocando un ...

Depressione : psicofarmaci per 11 milioni di italiani - allarme per cure fai da te : Le persone depresse, in questi ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale e secondo le statistiche più di undici milioni di italiani, quotidianamente, assumono farmaci antidepressivi per cercare di tenere a bada questa subdola malattia. Sono allarmanti i dati emersi dall’Agenzia per il farmaco in Italia. A livello globale l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima il problema intorno al 4,4 per cento della popolazione globale ...

allarme CREME SOLARI - FANNO MALE? / Causano carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Sicurezza scuole - prevenzione incendi : è allarme per migliaia di istituti non a norma : Una percentuale imprecisata, ma corposa, dei 40mila plessi scolastici non risulta a norma sulla normativa relativa alla prevenzione degli incendi. "Per adeguarle, è bene che i dirigenti scolastici si ...

L'allarme di Krugman : "La gente non è abbastanza preoccupata per l'Italia" : Dopo la stroncatura di Wolfgang Munchau su Financial Times , che aveva preconizzato addirittura la 'fine della democrazia liberale', è il premio Nobel per l'Economia Paul Krugman che mette in guardia ...

Camusso - allarme rosso per Jobs Act e voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

Ebola - epidemia fuori controllo : allarme in Congo - 'il virus verso città di 1 - 2 milioni di persone' : L'epidemia più grave di Ebola nel mondo si è verificata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, uccidendo 11.300 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L'attuale epidemia è la terza in Congo.

C'è un nuovo allarme per i mercati : ma stavolta arriva dal Papa : ... ma approvato direttamente da Papa Francesco, la Santa Sede mette insieme un lungo elenco di critiche alla eccessiva invadenza della finanza sull'economia reale. Una specie di dottrina Bergoglio su "...

La Borsa riprende fiato ma i mercati sono tesi. Ed è allarme per Mps : Secondo il ministro dell'Economia, le parole di Borghi sono 'un fatto molto grave che mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche'. È quanto meno probabile che sui temi ...