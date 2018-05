E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso Continua a leggere L'articolo E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso proviene da NewsGo.

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ "Luce intermittente in una borsa!" - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: 'luce intermittente e rossa in un borsone', ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri.

L'estate è alle porte - e scatta l'allarme meduse : specie pericolose sempre più numerose : Questa sua grande diffusione può danneggiare anche "l'economia della pesca ostruendo le reti dei pescatori e causando la morte dei pesci in quanto mangiano le loro uova ed embrioni, provocando un ...

Depressione : psicofarmaci per 11 milioni di italiani - allarme per cure fai da te : Le persone depresse, in questi ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale e secondo le statistiche più di undici milioni di italiani, quotidianamente, assumono farmaci antidepressivi per cercare di tenere a bada questa subdola malattia. Sono allarmanti i dati emersi dall’Agenzia per il farmaco in Italia. A livello globale l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima il problema intorno al 4,4 per cento della popolazione globale ...

allarme CREME SOLARI - FANNO MALE? / Causano carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Sicurezza scuole - prevenzione incendi : è allarme per migliaia di istituti non a norma : Una percentuale imprecisata, ma corposa, dei 40mila plessi scolastici non risulta a norma sulla normativa relativa alla prevenzione degli incendi. "Per adeguarle, è bene che i dirigenti scolastici si ...

L'allarme di Krugman : "La gente non è abbastanza preoccupata per l'Italia" : Dopo la stroncatura di Wolfgang Munchau su Financial Times , che aveva preconizzato addirittura la 'fine della democrazia liberale', è il premio Nobel per l'Economia Paul Krugman che mette in guardia ...

Camusso - allarme rosso per Jobs Act e voucher : "Ma Lega e M5s parlano al nostro mondo" : "Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse" e il Mezzogiorno, "la zona più fragile del Paese viene di nuovo dimenticata". E' il giudizio sull'intesa di governo tra Lega...

Ebola - epidemia fuori controllo : allarme in Congo - «virus verso città di 1 - 2 milioni di persone» : L'epidemia più grave di Ebola nel mondo si è verificata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, uccidendo 11.300 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L'attuale epidemia è la terza in Congo.

C'è un nuovo allarme per i mercati : ma stavolta arriva dal Papa : ... ma approvato direttamente da Papa Francesco, la Santa Sede mette insieme un lungo elenco di critiche alla eccessiva invadenza della finanza sull'economia reale. Una specie di dottrina Bergoglio su "...