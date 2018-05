Dropbox per iOS si aggiorna | introducendo molte novità in arrivo presto anche per Android

Oggi è il primo giorno in borsa per Dropbox : Dropbox ha indicato il prezzo di 21 dollari per le sue azioni, in vista del suo debutto in borsa di Oggi, nel NASDAQ. La società ha quindi una capitalizzazione stimata intorno agli 8,3 miliardi di dollari, inferiore alle precedenti stime The post Oggi è il primo giorno in borsa per Dropbox appeared first on Il Post.