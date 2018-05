Doveva essere un intervento semplice alla vescica | morto a 61 anni | aperta inchiesta

Lazio-Inter - Gresko e il 5 maggio : 'Non fu solo colpa mia. Altri Dovevano essere decisivi' : L'ex terzino dell'Inter " grande protagonista in negativo dell'incontro " in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport torna su quella partita che di fatto consegnò lo scudetto alla Juventus: "...

Bologna - Donadoni è una furia : “Dovevamo essere più cattivi” : Brutta sconfitta per il Bologna nella gara di campionato contro il Chievo, momento di forma veramente negativo. Deluso il tecnico Donadoni, ecco le parole del tecnico: “Dispiace molto non aver chiuso con una vittoria: volevamo fare risultato. Siamo stati bravi ma non bravissimi nel 1° tempo dato che dovevamo essere più concreti e cinici nel trovare il 2° goal. Il secondo tempo lo abbiamo giocato con confusione e poco raziocinio ma abbiamo ...

Sicilia : Musumeci - finanziaria Doveva essere devastante invece confronto civilissimo : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Continuiamo a ribadire la soddisfazione per l'esito di una manovra che era stata preannunciata come una sorta di conflitto dalle dimensioni devastanti, e invece è stato un civilissimo confronto tra il governo da una parte e il Parlamento dalla'altra". Lo ha detto il Go

Di Maio con il cerino in mano Tutti i fallimenti del leader M5s E Doveva essere uno statista... : Luigi Di Maio ha fatto del suo cambiare le carte in tavola il suo tratto più genuino e distintivo. Non passa settimana, e qualche volta giorno, che non si contraddica con fastidiosa metodicità caratteristica a quanto pare molto apprezzata nel nostro Paese. Segui su affaritaliani.it

Serie A Sassuolo - Iachini : «Dovevamo essere più cinici» : CROTONE - "Venivamo da una Serie positiva di otto risultati utili di fila e abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A" . Così ai microfoni di Sky il tecnico dei neroverdi, Iachini , dopo la ...

“Ecco chi Doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

Doveva essere un murales - poi diventa uno slogan per il debito ingiusto : Dal volto dei bambini del quartiere allo slogan: 'liberiamoci dalle catene del debito ingiusto'. Questo il 'murales' che alcuni cittadini di Soccavo si sono visti dipingere su una delle facciate del ...

Inizialmente il comparto multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 Doveva essere simile a Overwatch? : Negli ultimi giorni sono emersi numerosi rumor riguardo il prossimo sparatutto di Treyarch e Activision, Call of Duty: Black Ops 4. Come saprete, probabilmente il nuovo episodio della serie potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta, con l'assenza di una campagna per giocatore singolo.Ora, come riporta VG247.com, arrivano altre notizie su Call of Duty: Black Ops 4, che ci parlano dell'idea iniziale di Treyarch per il gioco: stando ...

Grande Fratello 2018 - chi sono i concorrenti scelti dalla D'Urso : ma non Dovevano essere sconosciuti? : Sarà l'edizione dei ' superboni ' , come li ha battezzati la conduttrice Barbara D'Urso. Sconosciuti, come vuole il format, ma neanche troppo. Tanto che qualcuno si domanda: che differenza c'è con l'...

Aggredito a Roma - Doveva essere in panchina : Aperta la testa e diversi punti di sutura , 15, leggi la cronaca di Petrarca Padova - FemiCz Rovigo leggi le interviste post derby Rovigo - E' rimasto a casa, ma doveva essere del match nel 162esimo ...

Sport e spettacolo nella nostra città. La storia gloriosa illumina il nuovo che avanza - Roma Doveva essere in questo cerchio magico : Una sfida avvincente che è già sinonimo di successo. Perché nasconde un modo originale di leggere il mondo della velocità, coniugando la tecnologia allo spettacolo e...

David Rossi - motivazioni dell’assoluzione della vedova e del cronista del Fatto : non Dovevano neanche essere processati : La vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, e il giornalista del Fatto, Davide Vecchi non solo devono essere assolti ma non dovevano proprio essere processati. Il giudice Alessio Innocenti ha depositato le motivazioni per le quali il 15 gennaio scorso ha assolto con formula piena Vecchi e Tognazzi. Nelle 33 pagine più che spiegare i motivi della loro assoluta estraneità ai fatti, impartisce una lezione di diritto al magistrato Aldo Natalini ...