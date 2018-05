optimaitalia

: #GF15 Doppia eliminazione nel Grande Fratello 2018 e una new entry: Simone Coccia primo finalista… - OptiMagazine : #GF15 Doppia eliminazione nel Grande Fratello 2018 e una new entry: Simone Coccia primo finalista… - Paolino843 : RT @medlivefp: Stasera al @GrandeFratello entrerà una persona che parlerà con Matteo e Alessia, ci sarà Nina Moric molto arrabbiata, doppia… - Paolino843 : RT @SuperGuidaTV: Ultime #gf15 : - ci sarà una doppia eliminazione - entrerà una donna che vuole parlare sia con Matteo sia con Alessia (la… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)nelieri sera. Come aveva annunciato Barbara D'Urso per i ragazzi è arrivato il momento di "stringere la cinghia" e guardare avanti, alla finalissima di giugno, e questo significa che bisogna iniziare e tagliare via i rami secchi a cominciare dalla petulante Lucia Bramieri.Proprio lei è la prima eliminata della sesta puntata delma prima di iniziare ad urlare in studio contro Mariana e gli altri ex, per lei c'è Alfredo, un amico di Angela Baldassini compagna di Gino Bramieri e, secondo lei, legittima proprietaria del famoso telegatto conteso.Scoppia la lite nella casa ma l'unica cosa certa è che Lucia Bramieri è la prima eliminata della serata e potrà tornare a casa con il suo telegatto. I colpi di scena non mancano perché Nina Moric, nuovo look e trucco, entra in studio per sedere al fianco di Barbara D'Urso e dire ...