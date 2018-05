Donna con le mestruazioni in copertina | sequestrata rivista universitaria

VATICANO - Papa Francesco : preghiamo la MaDonna di Sheshan per la riconciliazione tra i cattolici cinesi : A tale scopo, il Pontefice allora regnante aveva stabilito in quella data la "Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina", da celebrarsi in tutte le comunità cattoliche del mondo. "Vi esorto a ...

Michelle Hunziker confessa : "Ho ricevuto due grazie dalla MaDonna in momenti difficili" : E' una Michelle Hunziker inedita quella che si racconta nel nuovo settimanale "Maria con te". La conduttrice e showgirl svizzera, 41 anni, spiega il forte legame...

Grande Fratello - Barbara D'Urso annuncia : «Stasera entrerà una Donna per parlare con Matteo e Alessia» : L'indiscrezione è stata lanciata. Barbara D'Urso , durante la diretta di Pomeriggio 5 , ha annunciato una sorpresa nella puntata di stasera del Grande Fratello . Paola Di Benedetto dopo la rottura con ...

Georgette Polizzi è affetta da sclerosi multipla e i suoi fan lottano con lei : 'Una grande Donna - un esempio' : ... persone che fanno sport e persone che non riescono più a camminare ma sapete cosa vi dico?!? IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA PERSONE CHE CE LA FARANNO!! Io spaccheró il mondo perché amo la vita oltre ...

“Sono incinta”. L’ecografia choc di Maria. Lei gioisce ma esplode la polemica : ”Una follia assurda” è il grido unanime contro la Donna. La sua colpa? Questa… : “Le mie gambe mi facevano male, vomitavo e mi sentivo stordita, ora mi hanno fatto 10 ultrasuoni in una clinica privata e in un ospedale pubblico. I medici non riuscivano a crederci”. A parlare è Maria De La Luz, messicana di 70 anni, che mostra con orgoglio quelle che dice essere le ecografie del suo ottavo figlio. Capelli corti e brizzolati, sguardo fiero mentre mostra i documenti, Maria dice che la gravidanza l’ha colta ...

Auto contro autobus a Donnalucata - un ferito : Scicli - Incidente della strada verso le 22 in pieno centro a Donnalucata, all'altezza della rotatoria che divide via Archimede da via Pirandello. A scontrarsi un'Auto proveniente da Cava d'Aliga e un ...

Spagna - la prima Donna ad arrampicarsi con il grado massimo di difficoltà : Spagna, la prima donna ad arrampicarsi con il grado massimo di difficoltà Ha compiuto l’impresa a febbraio 2017, quando aveva ancora 19 anni. Ora sogna le olimpiadi di Tokyo 2020 Continua a leggere L'articolo Spagna, la prima donna ad arrampicarsi con il grado massimo di difficoltà proviene da NewsGo.

Donna 88enne muore e lascia una fortuna in eredità a Berlusconi? Video : La vicenda è stata resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari con una nota. Anna C., una signora aquilana 88enne che in passato ha lavorato presso la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto testamento lasciando in eredita' al leader della coalizione di centrodestra Silvio Berlusconi tutti i suoi averi. Si tratta di una fortuna da ben 3 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto. Non si tratta di un gesto dettato ...

Palermo : lite in un condominio - Donna ferisce vicino con forbici : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' finita con un accoltellamento una lite condominiale scoppiata questa mattina in un palazzo di piazza Leoni, a Palermo. Ad essere ferito dalla sua vicina, una donna mauriziana di 40 anni, è stato un uomo di 31 anni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai cara

Collane Donna dallo stile glamour : ecco qualche consiglio : Scegliere un oggetto da regalare ad una persona non è mai facile. Anche se si conoscono a fondo i gusti

Il Segreto - trame luglio : il mistero di Nazaria - ecco cosa nasconde la Donna Video : Nei prossimi episodi de Il Segreto [Video], i fan verranno a conoscenza di un grande mistero custodito gelosamente da Nazaria, la moglie del capomastro Mauricio. In tutto questo tempo, la Gorostiza non è stata del tutto sincera con il consorte e con gli abitanti di Puente Viejo.La verita' verra' a galla in to all'arrivo di un nuovo personaggio: si tratta di Vincente, uno sconosciuto che si spaccera' per un cugino stretto di Nazaria. In realta', ...

Milan - fischi per Donnarumma : è rottura definitiva con i tifosi : Si sta giocando l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Fiorentina che nei primi minuti hanno regalato già grande spettacolo, botta e risposta firmata da Simeone e da Calhanoglu. Ancora tensione con il portiere Donnarumma, durante la lettura delle formazioni da parte dello speaker, sono arrivati tantissimi fischi per il portiere rossonero. rottura dunque ormai definitiva e cessione per la prossima stagione che a ...

Pensioni : Quota 100 e Opzione Donna nel contratto definitivo M5s-Lega - le novità Video : Ecco cosa prevede in materia di riforma Pensioni il contratto di governo giallo-verde, nella sua versione definitiva sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Di certo si parla di superamento della legge Fornero gia' nel titolo del paragrafo dedicato alla previdenza. Di certo c’è anche la Quota 100: in pratica per andare in pensione si devono sommare eta' anagrafica e anzianita' contributiva e ...

Caso Donnarumma-Milan? Gattuso alza i toni in conferenza stampa : Donnarumma-Milan, un sodalizio incerto in vista della prossima stagione a causa delle condizioni finanziarie del club rossonero “E’ da un anno che si parla tutti i giorni di lui, ci ha messo del suo ma bisogna lasciarlo tranquillo. E’ un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando”. L’allenatore del Milan Rino ...