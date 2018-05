Don Mauro Galli a processo per abusi su 15enne “Nello stesso letto ma non l’ho toccato

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Mauro Nespoli e Vanessa Landi acceDono ai sedicesimi - Italia agli ottavi nelle gare a squadre : Seconda giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le qualificazioni e i primi round del ricurvo. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile dove il campione olimpico in carica, il sudcoreano Kim Woojin, fa registrare il miglior punteggio nelle qualificazioni con 689, seguito dal connazionale Lee Woo ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Mauro Nespoli e Vanessa Landi acceDono ai sedicesimi - Italia agli ottavi nelle gare a squadre : Seconda giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le qualificazioni e i primi round del ricurvo. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile dove il campione olimpico in carica, il sudcoreano Kim Woojin, fa registrare il miglior punteggio nelle qualificazioni con 689, seguito dal connazionale Lee Woo ...

Uomini e Donne - Isabella Falascioni : "Mauro Donà mi spinse a fingere la gravidanza" : Isabella Falasconi si racconta: al settimanale Uomini e Donne Magazine ha rivelato com'è finita tra lei e Mauro Donà, conosciuto al trono over e con il quale ha poi partecipato al reality Temptation Island. Isabella ricorda senza troppi giri di parole di essere stata lasciata da Mauro il 19 dicembre 2016, poi lei è tornata a vivere nelle Marche. Oggi è un capitolo chiuso, perché sta con un'altra persona, ma Donà è stata una persona ...

Giornalista Mauro Pianta : lesione al cuore durante gastroscopia?/ La moglie : “tutto è già perDonato e salvo” : Morte Giornalista Mauro Pianta: lesione al cuore durante la gastroscopia? In attesa degli esami, la moglie Silvia Scarrone scrive una lettera alla Stampa: "tutto è già perdonato e salvo"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Mauro Donato - il fotoreporter è tornato a casa ma non scordiamoci chi ancora cerca la libertà : Mauro Donato, il fotoreporter rinchiuso nelle carceri della Serbia, è finalmente tornato a casa. Il suo primo pensiero lo ha dedicato a chi è ancora privo della libertà e ai migranti rinchiusi, anche in quel Paese, dentro centri di accoglienza divenuti galera per chi scappa da guerre, fame e terrore. Mauro e Andrea Vignali, giornalisti coraggiosi e ricchi di passione civile, stavano seguendo la rotta dei migranti e documentando sofferenze e ...

Mauro Donato scarcerato in Serbia - l'accoglienza tra abbracci e striscioni : Mauro Donato è stato scarcerato dalle autorità serbe. Il fotografo 41enne di Lanzo, era detenuto dal 16 marzo scorso in Serbia, dove era andato con un collega per documentare la vita dei profughi in ...

Mauro Donato - scarcerato il fotoreporter italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disavventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...

Torino. Grande sollievo per la liberazione di Mauro Donato : La notizia della scarcerazione del fotografo Mauro Donato è “per noi fonte di Grande sollievo; siamo vicini a lui e

Scarcerato in Serbia il fotoreporter Mauro Donato : Roma, 5 apr. , askanews, Il fotoreporter italiano Mauro Donato, che era stato arrestato in Serbia lo scorso 16 marzo mentre si trovava nel Paese per un reportage sui profughi in fuga dalla guerra e ...

Scarcerato il fotografo torinese Mauro Donato - era stato arrestato in Serbia : La conferma dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore, ma è certo che Mauro Donato è stato Scarcerato dalle autorità serbe. Il fotografo 41enne di Lanzo, era detenuto dal 16 marzo scorso in Serbia, dove era andato con un collega per documentare la vita dei profughi in fuga da guerra e miseria lungo la «Balkan Route». I due italiani erano accompagna...

Il fotoreporter Mauro Donato ancora detenuto in Serbia. Preoccupata la famiglia : La famiglia del fotoreporter Mauro Donato, detenuto in Serbia dallo scorso 16 marzo, è Preoccupata per lo stato psicofisico del giornalista. Nel corso delle visite svolte dalla moglie Giulia nel carcere serbo, Donato "è apparso visibilmente provato" e le sue condizioni di salute, peggiorate nel corso delle ultime settimane, sono allarmanti. I legali della famiglia esprimono forte preoccupazione a causa del dilungarsi della pena detentiva ai ...

Mauro Donato - il fotoreporter torinese ancora detenuto in Serbia : “È allarme per le sue condizioni psicofisiche” : È in carcere dal 16 marzo scorso e il suo stato di salute sta peggiorando. A lanciare l’allarme per il fotoreporter torinese Mauro Donato, arrestato in Serbia con l’accusa di aver aggredito tre profughi afghani, sono i familiari e l’avvocato Alessandra Ballerini. “Nonostante l’accusa sia stata immediatamente smentita dalle stesse vittime che non hanno riconosciuto in Mauro il loro aggressore e da numerose altre testimonianze ...

Al Teatro Dei Fabbri lo spettacolo 'A proposito di Donne' del laboratorio di Mauro Monni : ... lo spettacolo vuole restituire la giusta dignità al mondo femminile attraverso racconti di vite inimitabili. Il format è composto da una serie di monologhi della durata di 6/7 minuti dove si ...