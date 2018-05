Dite addio alle multe con Autovelox grazie al bracciale WOOLF

H&M venDite in calo. Addio low cost? : Se i magazzini rimangono pieni di merce invenduta, il prezzo degli articoli si abbassa, la gente può acquistare più prodotti, ma l’azienda entra in crisi perché l’utile operativo troppo basso non è sufficiente a ripagare l’investimento: ecco il pauroso teorema di Hennes & Mauritz. In questo 1°trimestre, il brand svedese conosciuto da tutto il mondo con la semplice sigla H&M ha visto il magazzino aumentare del 7% e ...