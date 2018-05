eurogamer

: Disponibile 'Armored Operation', il nuovo DLC di Gravel #Gravel - Eurogamer_it : Disponibile 'Armored Operation', il nuovo DLC di Gravel #Gravel - _PqV_ : Gravel - È ora disponibile il DLC ''Armored Operation'' - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Gravel - Disponibile il DLC “Armored Operation” -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)è un titolo di corse del 2018 sviluppato da Milestone S.r.l. e pubblicato da Milestone e Square Enix per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.Il gioco ruota intorno alla competizione in un programma televisivo da corsa chiamato Off-Road Masters. Ogni giocatore deve guadagnare stelle per passare alla prossima sfida.Ebbene, come possiamo vedere, Milestone ha lanciato il suoDLC "", il quale offrirà al videogiocatore una selezione di veicoli militari, adattati a gareggiare e completi di armi, in aggiunta al roster di. Unepisodio di Off-road Master è stato creato per questi veicoli originalissimi, ma molto spettacolari. Read more…